Düneberger SV: Abstieg kaum noch zu verhindern

Die Frühe Anstoßzeit (10:45) war für unseren DSV scheinbar doch zu früh! Die ersten Minuten mussten sich beide Teams noch etwas sortieren. Doch bereits nach fünf Minuten klingelt es dann erstmals im Kasten von Luca Göttsche. Hamilton Garcia traf nach einem Fehler der DSV Hintermannschaft zum 1:0. In der Folge übernahm Eilbek zunehmend die Spielkontrolle, während die Gehrke-Elf tiefer stand und durch schnelle Umschaltaktionen und lange Bälle versuchte Nadelstiche zu setzen, ohne dabei gefährlich zu werden. Christian Ayim erzielte in 34. Minute die verdiente 2:0 Pausenführung für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Düneberg zunächst bemüht. Dann aber nahmen die Hausherren das Heft des Handelns wieder an sich und erhöhten durch einen Doppelschlag durch Ubeydullah Özbek und Hamilton Garcia (50. + 52.) schnell auf 4:0. Den Schlusspunkt in einer Partie, in der Düneberg kaum zu Abschlüssen kam, setzte dann Burakcan Kurt zum 5:0 Endstand in der 88. Minute.