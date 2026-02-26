Duelle der Tabellennachbarn in Northeim und Braunschweig

– Foto: Sebastian Harbke

Am kommenden Samstag geht es in der Landesliga Braunschweig wieder so richtig weiter und der erste volle Spieltag des Jahres steht vor der Tür. Ein Spitzenspiel in Vorsfelde, ein Aufsteigerduell in Wolfenbüttel, ein Kellerduell in Lengede und vieles mehr. Wir schauen auf die Partien..

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Northeim Northeim BSC Acosta BSC Acosta 14:00 PUSH

Platz acht gegen Platz neun und beide Teams sind punktgleich, auch wenn Northeim ein Spiel mehr absolviert hat. Ein Duell auf Augenhöhe, jedoch gewann Acosta die vergangenen vier direkten Duelle allesamt. Das Hinspiel endete 2:0. Auswärts haben die Braunschweiger jedoch nur mickrige fünf Punkte sammeln können.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw VfB Fallersleben Fallersleben 15:30 PUSH

Die Freien Turner starteten mit einem furiosen 4:0-Sieg gegen Vorsfelde in das neue Jahr. Nun wartet mit dem VfB Fallersleben der direkte Tabellennachbar. Platz zehn gegen Platz elf, wobei die Freien Turner bei einem Spiel mehr auf dem Konto, zwei Punkte mehr gesammelt haben. Das Hinspiel endete 1:1.

Vorsfelde lädt Göttingen 05 zum Spitzenspiel ein und will eine Wahnsinns-Serie fortsetzen. Seit 2015 stand man sich 13 Mal gegenüber. Ein Spiel endete Remis, ansonsten gewann Vorsfelde jedes Duell. Auch im Hinspiel gewann man 4:2.

Im Aufsteigerduell sind die Gäste aus Gifhorn natürlich klarere Favorit. Der Tabellenführer gewann das Hinspiel gegen den Tabellen-Vierzehnten mit 3:1 und will mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen. Wolfenbüttel holte aber alle Punkte der Saison auf heimischen Platz.

Auch in Sülbeck ist der Favorit klar definiert. Bleckenstedt gewann in der Vorwoche mit 8:1 gegen Lengede und der Aufsteiger Sülbeck/Immensen konnte noch gar keinen Sieg feiern. Bleckenstedt gewann nun fünf Spiele in Serie und will weiter an der Tabellenspitze dran bleiben.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf Bovender SV Bovender SV 15:00 PUSH

Kästorf lädt den Bovender SV zum Spitzenspiel ein. Platz sechs gegen Platz fünf, wobei die Gäste ein Spiel mehr gespielt haben und drei Punkte mehr sammelten. Das Hinspiel gewann Bovenden mit 1:0, doch Kästorf gewann vor dem Jahreswechsel fünf Spiele in Folge.

Lengede verlor das Hinspiel mit 3:2 gegen den Aufsteiger und auch zuletzt gab es eine krasse 1:8-Pleite gegen Bleckenstedt. Volkmarode hat auf Platz 13 deutlich bessere Chancen auf den Klassenerhalt, als Lengede sie hat, doch die Rot-Weißen konnten in der Fremde bisher nur einen Punkt holen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B 15:00 PUSH