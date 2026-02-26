Duelle der Tabellennachbarn in Northeim und Braunschweig

 2026-02-20T12:29:42.904Z

Am kommenden Samstag geht es in der Landesliga Braunschweig wieder so richtig weiter und der erste volle Spieltag des Jahres steht vor der Tür. Ein Spitzenspiel in Vorsfelde, ein Aufsteigerduell in Wolfenbüttel, ein Kellerduell in Lengede und vieles mehr. Wir schauen auf die Partien..

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
14:00

Platz acht gegen Platz neun und beide Teams sind punktgleich, auch wenn Northeim ein Spiel mehr absolviert hat. Ein Duell auf Augenhöhe, jedoch gewann Acosta die vergangenen vier direkten Duelle allesamt. Das Hinspiel endete 2:0. Auswärts haben die Braunschweiger jedoch nur mickrige fünf Punkte sammeln können.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
15:30

Die Freien Turner starteten mit einem furiosen 4:0-Sieg gegen Vorsfelde in das neue Jahr. Nun wartet mit dem VfB Fallersleben der direkte Tabellennachbar. Platz zehn gegen Platz elf, wobei die Freien Turner bei einem Spiel mehr auf dem Konto, zwei Punkte mehr gesammelt haben. Das Hinspiel endete 1:1.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
15:00

Vorsfelde lädt Göttingen 05 zum Spitzenspiel ein und will eine Wahnsinns-Serie fortsetzen. Seit 2015 stand man sich 13 Mal gegenüber. Ein Spiel endete Remis, ansonsten gewann Vorsfelde jedes Duell. Auch im Hinspiel gewann man 4:2.

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
18:30

Im Aufsteigerduell sind die Gäste aus Gifhorn natürlich klarere Favorit. Der Tabellenführer gewann das Hinspiel gegen den Tabellen-Vierzehnten mit 3:1 und will mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen. Wolfenbüttel holte aber alle Punkte der Saison auf heimischen Platz.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
15:00

Auch in Sülbeck ist der Favorit klar definiert. Bleckenstedt gewann in der Vorwoche mit 8:1 gegen Lengede und der Aufsteiger Sülbeck/Immensen konnte noch gar keinen Sieg feiern. Bleckenstedt gewann nun fünf Spiele in Serie und will weiter an der Tabellenspitze dran bleiben.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
15:00

Kästorf lädt den Bovender SV zum Spitzenspiel ein. Platz sechs gegen Platz fünf, wobei die Gäste ein Spiel mehr gespielt haben und drei Punkte mehr sammelten. Das Hinspiel gewann Bovenden mit 1:0, doch Kästorf gewann vor dem Jahreswechsel fünf Spiele in Folge.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
15:00

Lengede verlor das Hinspiel mit 3:2 gegen den Aufsteiger und auch zuletzt gab es eine krasse 1:8-Pleite gegen Bleckenstedt. Volkmarode hat auf Platz 13 deutlich bessere Chancen auf den Klassenerhalt, als Lengede sie hat, doch die Rot-Weißen konnten in der Fremde bisher nur einen Punkt holen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
15:00

Die SVG hat vier Punkte Vorsprung auf Vahdet, was fünf Tabellenplätze entspricht. Zwar gewann Vahdet das Hinspiel mit 2:1, doch in den letzten sechs direkten Duellen in Göttingen gingen die Hausherren nie als Verlierer vom Feld. Vor dem Jahreswechsel verlor die SVG drei Spiele in Serie und will mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr starten.