Duelle auf Augenhöhe: Krusenbusch empfängt den SV Harderberg Beide Teams wollen am Sonntag an ihre positiven Leistungen anknüpfen – Krusenbusch setzt auf Heimstärke, Harderberg auf Leidenschaft

Am Sonntag trifft der Krusenbuscher SV in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den SV Harderberg. Während die Gastgeberinnen ihre Heimserie fortsetzen wollen, reist der SVH mit viel Motivation an. Beide Trainer erwarten eine enge Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Der Krusenbuscher SV empfängt am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems den SV Harderberg – ein Duell zweier Teams, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber ähnlicher Entschlossenheit in die Partie gehen. Während Krusenbusch bislang eine solide Saison spielt und auf heimischem Platz noch ungeschlagen ist, möchte Harderberg den Aufwärtstrend nach engagierten Auftritten zuletzt fortsetzen.



Co-Trainer Robert Gertzen vom Krusenbuscher SV blickt dem Spiel mit Respekt, aber auch Zuversicht entgegen: „Wir erwarten mit dem SV Harderberg am Sonntag eine spielstarke Mannschaft. Harderberg verfügt über ein gutes Kollektiv mit starken Einzelspielerinnen, von denen ich einige noch aus meiner Osnabrücker Zeit kenne. Jasmin Hübbers, Alina Willmann, Christin Heinemann oder auch Mascha Heuer – sie alle haben schon höherklassig gespielt und sind mit ihrer Erfahrung wichtige Stützen für den SVH.“ Trotz der klaren Tabellensituation sieht Gertzen seine Mannschaft nicht als klaren Favoriten: „Auf dem Papier sind wir Favorit – als Aufsteiger bleiben wir jedoch weiter demütig und wissen, dass wir uns jeden Punkt in der Landesliga hart erarbeiten müssen. So wird es auch am Sonntag sein.“