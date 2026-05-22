Duell zwischen Würm-Lindern und Selfkant spitzt sich zu

Selfkant kämpft um Rang zwei – Foto: Andre Peters

Die Meisterschaft ist bekanntlich nach einer souveränen Spielzeit von Dynamo Erkelenz bereits entschieden. Doch der Kampf um Platz zwei ist weiterhin in vollem Gange. Die beiden Hauptanwärter auf den (wahrscheinlichen) Aufstiegsplatz sind aktuell der SC Selfkant und die SG Union Würm/Lindern. Unter der Woche hatten beide eine Nachholbegegnung zu bestreiten – und machten ihre Hausaufgaben: Während Würm/Lindern beim in der Rückrunde formstarken SV Breberen mit 4:2 gewann, setzte sich der SC Selfkant mit 3:1 beim SV Golkrath durch.

In Breberen ging Würm/Lindern nach 20 Minuten durch Mika Kreutzer in Führung, die bis zur Halbzeitpause Bestand hatte. Auch nach dem Seitenwechsel schien alles für die Gäste zu laufen: Dem 2:0 durch Maurice Muth (66.) ließ Leon Rothkranz in der 75. Minute das 3:0 folgen. Breberen kam allerdings durch Tore von Maurice Winkens (84.) und Felix Senft (87.) noch einmal heran. Für große Erleichterung aufseiten der Gäste sorgte schließlich Maurice Muth, der mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit das 4:2 für Würm/Lindern erzielte.

Selfkant dreht das Spiel, Scherpenseel-Grotenrath unter Druck

Auch der SC Selfkant gab sich in Golkrath keine Blöße, obwohl die Gastgeber zunächst durch Jannik Karaskiwiecz in Führung gegangen waren (12.). Nach 24 Minuten glich Tino Beckers aus. In der zweiten Halbzeit trafen Bram Loete (55.) und Yannick Nachbar in der Nachspielzeit zum 3:1-Sieg. Selfkant steht nun mit 60 Punkten drei Zähler vor Würm/Lindern – bei noch drei ausstehenden Spieltagen.

Nur noch geringe Aussichten auf Platz zwei hat indes der SV Brachelen, der mit 53 Punkten auf Rang drei steht. Bereits am Freitagabend ging es für die SG Union Würm/Lindern mit einem Heimspiel gegen den VfR Übach-Palenberg weiter, der dem Abstieg entgegentaumelt (das Resultat lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Der SC Selfkant tritt hingegen bei Germania Rurich an, das mit 36 Punkten im Niemandsland der Tabelle steht – was andererseits durchaus als Erfolg für die Mannschaft aus dem kleinen Dorf gewertet werden darf. Brachelen hofft auf seine Mini-Chance im Rennen um Platz zwei. Dafür wäre ein Sieg beim SV Roland Millich Pflicht.

Im Tabellenkeller sieht es schlecht aus für den SV Scherpenseel-Grotenrath. Der Klub steht neben Grün-Weiß Karken (bereits abgestiegen) und dem VfR Übach-Palenberg (so gut wie sicher abgestiegen) auf einem Abstiegsplatz – mit sieben Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Am 28. Spieltag stellt sich Karken in Scherpenseel vor. Außerdem spielen Union Schafhausen II gegen Rheinland Dremmen, SV Waldenrath/Straeten gegen Dynamo Erkelenz, der SV Golkrath gegen den FSV Geilenkirchen, und der Oberbrucher BC empfängt den SV Breberen.