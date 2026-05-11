Duell zweier Wackelkandidaten im Tabellenmittelfeld

Nach 27 Spieltagen liegt Oldenburg II mit 30 Punkten und einem Torverhältnis von 48:58 im unteren Mittelfeld. Der Trend ist jedoch alles andere als stabil: Zuletzt setzte es einen knappe 0:1-Auswärtserfolg beim FC Rastede, zuvor eine wilde 3:4-Niederlage gegen den TuS Obenstrohe. Die Defensive bleibt das große Sorgenkind – selten gelingt es, über 90 Minuten die nötige Kompaktheit zu halten.

Der Heidmühler FC steht mit 37 Punkten (63:60 Tore) besser da, hat sich aber ebenfalls nicht im oberen Tabellendrittel festsetzen können. Die Mannschaft lebt von ihrer Offensivkraft, hadert aber ebenfalls mit der Konstanz. Die Gäste vom FCH reisen auch mit Rückenwind an – zuletzt gab es einen 1:2-Auswärtserfolg beim VfR Warenbug.

Schlüssel zum Spiel

Entscheidend wird sein, welches Team seine Defensivprobleme besser in den Griff bekommt. Oldenburg II muss insbesondere die eigenen Ballverluste im Aufbau minimieren, während Heidmühle versuchen wird, über schnelles Umschalten und seine offensive Variabilität Druck zu erzeugen.