Duell zweier ungeschlagener Teams

Am Mittwochabend treffen mit dem SV Atlas Delmenhorst und dem Heeslinger SC zwei Mannschaften im Nachholspiel des 2. Spieltags aufeinander, die ihre bisherigen Spiele souverän gewonnen haben. Beide Teams stehen mit jeweils sechs Punkten in der Spitzengruppe der Tabelle und wollen ihre makellose Serie fortsetzen.

Der SV Atlas hat seine Ambitionen zuletzt mit einem deutlichen 4:0-Erfolg bei Eintracht Braunschweig II untermauert. Besonders die Offensivreihe um Steffen Rohwedder und Neuzugang Nico Poplawski überzeugte, dazu kehrte Tobias Fagerström nach langer Verletzungspause mit einem Tor zurück.

Der Heeslinger SC präsentierte sich ebenfalls in starker Form, besiegte den TuS Bersenbrück am Wochenende mit 3:0 und blieb damit zum zweiten Mal ohne Gegentor. Beide Mannschaften stehen vor ihrem ersten echten Härtetest der Saison.

2. Spieltag

Fr., 15.08.25 20:00 Uhr TSV Wetschen - SV Holthausen Biene 5:1

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Meppen II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder 4:1

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Verden 04 - SV Wilhelmshaven 0:2

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - VfV Borussia 06 Hildesheim 1:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - Eintracht Braunschweig II 3:0

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - MTV Wolfenbüttel 1:3

So., 17.08.25 15:00 Uhr USI Lupo Martini Wolfsburg - BSV Schwarz-Weiß Rehden 0:4

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Heeslinger SC

Tabelle

1. SV Meppen II 3 3-0-0 8:3 9

2. SV Wilhelmshaven 3 2-1-0 5:1 7

3. MTV Wolfenbüttel (Auf) 3 2-1-0 6:3 7

4. SV Atlas Delmenhorst 2 2-0-0 9:1 6

5. Heeslinger SC 2 2-0-0 8:1 6

6. VfV Borussia 06 Hildesheim 3 2-0-1 9:7 6

7. SC Spelle-Venhaus 3 2-0-1 6:4 6

8. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 3 2-0-1 5:5 6

9. Lüneburger Sport-Klub Hansa (Auf) 3 1-1-1 5:6 4

10. BSV Schwarz-Weiß Rehden 3 1-0-2 6:5 3

11. TSV Wetschen (Auf) 3 1-0-2 6:5 3

12. FC Verden 04 3 1-0-2 3:7 3

13. TuS Bersenbrück 3 0-1-2 1:6 1

14. SV Holthausen Biene (Auf) 3 0-0-3 2:9 0

15. USI Lupo Martini Wolfsburg 3 0-0-3 1:8 0

16. Eintracht Braunschweig II 3 0-0-3 1:10 0