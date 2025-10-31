Duell zweier Traditionsvereine im Eilenriedestadion

– Foto: Imago Images

Das siebte Heimspiel der laufenden 3. Liga-Saison steht bevor: Am Samstag trifft der TSV Havelse im Eilenriedestadion auf den SV Wehen Wiesbaden. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr. Nach der knappen 3:4-Niederlage in Cottbus möchte die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi nun endlich den ersten Dreier einfahren.

Der SV Wehen Wiesbaden gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Profifußball. Seit 1997 spielt der Klub ununterbrochen mindestens in der dritthöchsten Spielklasse und führt die ewige Tabelle der 3. Liga an. Vier Spielzeiten verbrachte Wiesbaden zudem in der 2. Bundesliga, zuletzt in der Saison 2023/2024.

Aktuell läuft es für die Hessen allerdings nur bedingt rund: Nach zwölf Spieltagen steht der SVWW mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen im unteren Tabellenmittelfeld (16 Punkte, 15:16 Tore). Die jüngsten Ergebnisse ließen bei den Verantwortlichen die Geduld reißen – nach zwei Niederlagen in Folge, einem 0:3 in Rostock und einem 1:2 gegen Alemannia Aachen, wurde Trainer Nils Döring am vergangenen Samstag freigestellt. Interimsweise übernahm Frank Steinmetz, der gleich in seinem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte: Im Achtelfinale des Krombacher Hessenpokals setzte sich Wiesbaden mit 3:1 gegen den KSV Baunatal durch. Besonders gefährlich ist die Offensive des SVWW: Nikolas Agrafiotis und Moritz Flotho trafen jeweils viermal, während Fatih Kaya und Lukas Schleimer mit je zwei Toren und drei Vorlagen glänzen. In der Fremde holte Wehen bislang sechs Punkte – ein Sieg, drei Unentschieden.