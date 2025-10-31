Duell zweier Traditionsvereine im Eilenriedestadion

Das siebte Heimspiel der laufenden 3. Liga-Saison steht bevor: Am Samstag trifft der TSV Havelse im Eilenriedestadion auf den SV Wehen Wiesbaden. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr. Nach der knappen 3:4-Niederlage in Cottbus möchte die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi nun endlich den ersten Dreier einfahren.
Der SV Wehen Wiesbaden gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Profifußball. Seit 1997 spielt der Klub ununterbrochen mindestens in der dritthöchsten Spielklasse und führt die ewige Tabelle der 3. Liga an. Vier Spielzeiten verbrachte Wiesbaden zudem in der 2. Bundesliga, zuletzt in der Saison 2023/2024.
Aktuell läuft es für die Hessen allerdings nur bedingt rund: Nach zwölf Spieltagen steht der SVWW mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen im unteren Tabellenmittelfeld (16 Punkte, 15:16 Tore). Die jüngsten Ergebnisse ließen bei den Verantwortlichen die Geduld reißen – nach zwei Niederlagen in Folge, einem 0:3 in Rostock und einem 1:2 gegen Alemannia Aachen, wurde Trainer Nils Döring am vergangenen Samstag freigestellt.
Interimsweise übernahm Frank Steinmetz, der gleich in seinem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte: Im Achtelfinale des Krombacher Hessenpokals setzte sich Wiesbaden mit 3:1 gegen den KSV Baunatal durch. Besonders gefährlich ist die Offensive des SVWW: Nikolas Agrafiotis und Moritz Flotho trafen jeweils viermal, während Fatih Kaya und Lukas Schleimer mit je zwei Toren und drei Vorlagen glänzen. In der Fremde holte Wehen bislang sechs Punkte – ein Sieg, drei Unentschieden.
Gegen den SV Wehen Wiesbaden wartet der TSV Havelse noch auf den ersten Punktgewinn. In der Saison 2021/2022 verlor Havelse beide Begegnungen knapp, einzig Yannik Jaeschke trug sich damals in die Torschützenliste ein. Besonders interessant: Mit Florian Hübner, Simon Stehle und Robin Kalem kehren gleich drei frühere Hannover 96-Profis an ihre alte Wirkungsstätte zurück.
Besfort Kolgeci, Verteidiger des TSV, blickt mit Zuversicht auf die Partie:
„Wir freuen uns sehr auf das bevorstehende Heimspiel gegen Wiesbaden. Ich rechne mit einer intensiven und ausgeglichenen Partie, in der Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken wollen wir von der ersten Minute an alles investieren, um uns endlich mit dem ersten Sieg zu belohnen. Das wäre nicht nur ein wichtiger Schritt für die Mannschaft, sondern auch ein starkes Signal!“
Eintrittskarten für das Heimspiel sind weiterhin im Ticketshop erhältlich, ebenso Dauerkarten für die laufende Saison. Nach dem Spiel gegen Wiesbaden geht es für den TSV Havelse am Samstag, den 8. November, zum 1. FC Saarbrücken (Anstoß 16:30 Uhr im Ludwigsparkstadion). Danach folgt die Länderspielpause, ehe der TSV am 22. November den SSV Ulm 1846 Fußball empfängt.