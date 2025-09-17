Duell zweier siegloser Teams in der englischen Woche

Die erste englische Woche der neuen Drittligasaison bringt für den TSV Havelse ein richtungsweisendes Flutlichtspiel mit sich: Am Mittwochabend gastiert der FC Ingolstadt 04 im Eilenriedestadion – eine Premiere auf Pflichtspielebene, aber vor allem ein Duell zweier Mannschaften, die dringend punkten müssen.
Der Blick auf die Tabelle verrät die Ausgangslage: Der TSV Havelse steht nach fünf Spieltagen mit zwei Punkten auf Rang 19, der FC Ingolstadt mit drei Zählern auf Platz 18. Beide warten noch auf ihren ersten Saisonsieg, beide wollen den drohenden Anschlussverlust ans Tabellenmittelfeld vermeiden.
Dass der TSV am Sonntag beim 2:3 in München eine couragierte Aufholjagd zeigte, unterstreicht, dass sich die Mannschaft von Samir Ferchichi in dieser Liga akklimatisiert hat – auch wenn die späten Gegentreffer weiterhin weh tun. Nun kommt es darauf an, sich für gute Phasen zu belohnen. Spielerisch und läuferisch agiert Havelse konkurrenzfähig, fehlt es nur noch an Effizienz und Konsequenz im Abschluss.
Die Gäste aus Ingolstadt, trainiert von Sabrina Wittmann, haben bislang ebenfalls mit instabilen Schlussphasen zu kämpfen. Gegen Schweinfurt verloren die Oberbayern am Wochenende ein eigentlich kontrolliertes Spiel mit 2:3 – ein Muster, das sich bereits in mehreren Partien abzeichnete. Der personelle Umbruch im Sommer, inklusive zahlreicher Abgänge und Neuzugänge, wirkt nach – Struktur und Rhythmus fehlen noch zu oft.
Für Havelse bietet sich somit eine echte Chance. Im eigenen Stadion, unter Flutlicht und mit dem Rückenwind einer grundsätzlich gefestigten Spielidee soll der erste Sieg gelingen. Das betont auch Mittelfeldspieler Jannik Oltrogge: Nach dem bitteren Verlauf in München sei die Motivation groß, mit einer Reaktion den nächsten Schritt zu machen – im Spiel, aber auch auf der Anzeigetafel.
Emotionalen Reiz birgt die Partie ebenfalls: Mit Nassim Boujellab trifft ein aktueller Havelser auf seinen Ex-Klub, mit Max Besuschkow kehrt ein ehemaliger Hannover-96-Spieler an seine einstige Heimatadresse zurück.
Der Rahmen ist also gesetzt für einen Abend, der sportlich wie atmosphärisch von Bedeutung ist. Der TSV Havelse braucht Punkte – und kann sich gegen einen angeschlagenen Gegner beweisen. Nicht mit Hurra-Fußball, sondern mit Klarheit, Konzentration und einem mentalen Aufbruchsignal. Denn so früh in der Saison es ist: Spiele gegen direkte Konkurrenten wie diesen muss man nutzen.