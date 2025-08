Duell zweier Landesligisten

Gleich zwei Kreispokale sind am Mittelrhein in der vergangenen Saison gespielt worden – die grundlegende Pokalreform des Fußball-Verbands Mittelrhein machte es nötig. Ab dieser Saison gibt es auch im Kreis Heinsberg aber wieder nur eine Auflage – und die wurde am Freitag im Rahmen der Hückelhovener Stadtmeisterschaft in Brachelen ausgelost.