– Foto: Marcel Eichholz

Duell zweier ambitionierter Teams: Döhren empfängt Garbsen Vor dem direkten Aufeinandertreffen sprechen beide Trainer von einem schweren, offenen Spiel Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SpVgg Döhren TuS Garbsen

Zwischen Respekt und Eigenanspruch Am Sonntag um 15 Uhr kommt es am Berg in Döhren zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Niedersachsen Döhren und dem TuS Garbsen. Beide Mannschaften haben nach den ersten drei Spieltagen den Anschluss an die Spitze noch nicht verloren, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Ausgangslagen. Während Garbsen mit fünf Punkten und 7:3 Toren einen ordentlichen Start hingelegt hat, steht Döhren nach einem schwächeren Auftritt bei Tabellenführer SG 74 Hannover mit vier Zählern im Mittelfeld der Tabelle.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren TuS Garbsen TuS Garbsen 15:00 PUSH

Spieltext SpVgg Döhren - TuS Garbsen Thomaschewski sieht Döhren trotz Formdelle als „Topteam“

Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski ordnet die Partie als „Spiel der Ungewissheit“ ein. „Ich zähle Döhren schon zu einem der Top-Teams, mindestens Top 3, Top 4 in dieser Liga. Sie haben brutal gute Spieler, auch wenn sie gerade keine gute Phase haben und viele Gegentore kassiert haben. Das macht die Planung fürs Wochenende nicht leichter“, erklärte Thomaschewski. Er verwies zugleich auf die traditionell engen Duelle beider Teams: „Das war in der Vergangenheit schon immer brutal eng. Gegen Döhren zu spielen war immer eklig. Natürlich wollen wir unsere positive Serie fortsetzen und alles in die Waagschale werfen.“ Die Spielweise seiner Mannschaft will der Garbsener Coach dabei bewusst offenhalten. „Wir wollen mutig nach vorne spielen, aber wie wir es konkret angehen, weiß ich noch nicht. Auswärts in Döhren, auf dem großen Platz, da kann man auch untergehen – bei den schnellen und sehr guten Einzelspielern, die sie haben. Das wird spannend.“