Duell zweier ambitionierter Teams: Döhren empfängt Garbsen

Zwischen Respekt und Eigenanspruch
Am Sonntag um 15 Uhr kommt es am Berg in Döhren zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Niedersachsen Döhren und dem TuS Garbsen. Beide Mannschaften haben nach den ersten drei Spieltagen den Anschluss an die Spitze noch nicht verloren, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Ausgangslagen. Während Garbsen mit fünf Punkten und 7:3 Toren einen ordentlichen Start hingelegt hat, steht Döhren nach einem schwächeren Auftritt bei Tabellenführer SG 74 Hannover mit vier Zählern im Mittelfeld der Tabelle.
Thomaschewski sieht Döhren trotz Formdelle als „Topteam“
Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski ordnet die Partie als „Spiel der Ungewissheit“ ein. „Ich zähle Döhren schon zu einem der Top-Teams, mindestens Top 3, Top 4 in dieser Liga. Sie haben brutal gute Spieler, auch wenn sie gerade keine gute Phase haben und viele Gegentore kassiert haben. Das macht die Planung fürs Wochenende nicht leichter“, erklärte Thomaschewski. Er verwies zugleich auf die traditionell engen Duelle beider Teams: „Das war in der Vergangenheit schon immer brutal eng. Gegen Döhren zu spielen war immer eklig. Natürlich wollen wir unsere positive Serie fortsetzen und alles in die Waagschale werfen.“
Die Spielweise seiner Mannschaft will der Garbsener Coach dabei bewusst offenhalten. „Wir wollen mutig nach vorne spielen, aber wie wir es konkret angehen, weiß ich noch nicht. Auswärts in Döhren, auf dem großen Platz, da kann man auch untergehen – bei den schnellen und sehr guten Einzelspielern, die sie haben. Das wird spannend.“
Heldt fordert Reaktion seiner Elf nach durchwachsener Liga-Vorstellung
Auf der Gegenseite erwartet Patrick Heldt, Trainer der SpVgg Niedersachsen Döhren, eine deutliche Steigerung seines Teams nach dem 1:4 bei Spitzenreiter SG 74 Hannover. „Gegen Garbsen kommt eine Mannschaft zu uns, die in dieser Saison aus der Bezirksliga 3 zu uns in die Staffel gewechselt ist. Sie haben bisher drei Spiele absolviert, 7:3 Tore erzielt und fünf Punkte geholt. Offensiv gut, defensiv gut – eine Mannschaft mit einer guten Grundstruktur. Dazu kommen ein paar aggressive Spieler, einige kenne ich persönlich. Das wird auf jeden Fall ein schwerer Gegner“, so Heldt.
Gleichzeitig setzt der Döhrener Coach auf den positiven Eindruck aus dem Pokalspiel gegen den Landesligisten SV Hemmingen-Westerfeld. „Dienstag haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht, gegen eine starke Landesliga-Mannschaft. Diesen Spirit und auch den Spielwitz wollen wir mitnehmen ins Heimspiel am Sonntag. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir wieder das auf den Platz bringen, was uns ausmacht.“
Heldt rechnet daher mit einem Duell auf Augenhöhe: „Es treffen zwei aggressive Mannschaften aufeinander, die beide das Spiel gewinnen wollen. Wir sind vorbereitet, fühlen uns gut und freuen uns auf das Heimspiel.“