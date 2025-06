Du wirst automatisch weitergeleitet...

Timo Gebhart (li.), der in der Champions League am Ball war, ist einer der bekanntesten Kicker, die in Zenting dabei sein werden. – Foto: Sven Leifer

Duell vs. Bayerwald-Auswahl: So sieht der Kader der Löwen-Legenden aus Im Rahmen des 50-jährigen Grüdungsfests der Löwenfreunde Zenting am 12. Juli treten zahlreiche bekannte Kicker aus der Region gegen die ehemaligen Größen der "Blauen" an Verlinkte Inhalte KK Freyung Zenting TSV 1860 München Legenden Der Countdown läuft in Zenting: In zwei Wochen feiern die Löwenfreunde ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem freudigen Anlass werden am 12. Juli um 15 Uhr bekannte Kicker aus der Region als Bayerwald-Auswahl gegen die Löwen-Legenden bestehend aus ehemaligen Profis der Sechziger antreten. Und so sieht der Kader der Löwen-Legenden aus: Michael Kokocinski. Rodnei de Lima, Benjamin Schwarz, Jürgen Korus, Bernhard Schmid, Valdet Rama, Marius Willsch, Michael Miedl, Timo Gebhart, Karsten Wettberg (Ehrenkapitän), Ludwig "Bubi" Bründl, Fabian Lamotte, Oilver Beer und Dennis Pollak. Zudem wird am Abend nach dem Spiel der designierte neue Präsident Gernot Mang vorbeischauen und mit ihm auch Profis aus dem aktuellen Kader der ersten Mannschaft, die dann für Autogrammwünsche gerne zur Verfügung stehen. Welche Spieler es konkret sein werden, das steht noch nicht fest. Tickets für das Spiel sind selbstverständlich auch an der Tageskasse zu kriegen. "Wir hoffen auf gutes Wetter und viele Zuschauer. Wir freuen uns schon sehr auf unser Fest", sagt Fanklub-Vorsitzender Matthias Hernitschek.



Das ist der Kader der Bayerwald-Auswahl: Trainer

Stefan Braml (SV Riedlhütte)



Torhüter

Kurt Kroner (SV Riedlhütte), Simon Grantner (SV Zenting)



Abwehr

Andreas Vollath (SV Zenting), Sebastian Raml (TSV Grafenau), Fabian Hönl (SV Oberpolling), Martin Wimber (TSV Hengersberg), Dominik Hartl (TSV Hengersberg), Dennis Nowak (FC Poppenberg), Michael Kern, (FC Tittling), Florian Pfeffer (DJK Innernzell), Florian Pichler (DJK SG Schönbrunn a. Lusen) Mittelfeld

Nico Koller (SV Oberpolling), Matthias Buchbauer (FC Eging), Adrian Kufner (FC Eging), Tizian Köppl (SV Thurmansbang), Felix Kern (TSV Schönberg), Matthias Killinger (TSV Schönberg), Julian Beer (SV Perlesreut)



Sturm

Florian Resch (FC Handlab-Iggensbach), Jonas Bumberger (SV Thurmansbang), Armin Hofbauer (DJK Innernzell), Maximilian Pleintinger (TSV Grafenau)

👉 zum Spielbericht