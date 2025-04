Duell Vater gegen Sohn Lippcke?: „Das wäre eine große Ehre, gegen den eigenen Vater zu spielen“

Geben miteinander110 Prozent: Für Vater Volker (49) und seinen Sohn Louis Lippcke (17) könnte im Sommer ein fußballerischer Traum wahr werden. – Foto: Griesser

In einem Testspiel im Landkreis Freising könnte es bald Vater gegen Sohn heißen. Louis Lippcke ist 17, Volker Lippcke ist 49. Beide lieben Fußball.

Die meisten Sportfreunde, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit dem Freisinger Landkreisfußball beschäftigt haben, kennen Volker Lippcke (49) wegen seiner zahlreichen Tore und Erfolge. Dabei könnte es schon bald zu einer interessanten Konstellation kommen, die ihm selbst einen Traum erfüllen würde. Volker Lippcke kann auf eine lange Fußballkarriere zurückblicken. In der Jugend stürmte er für den SE Freising und war seitdem im ganzen Landkreis und darüber hinaus für seine Schnelligkeit und seinen Torriecher gefürchtet. Im Herrenbereich spielte er bis 2006 ebenfalls für den SEF – und die Jahre beim Club in der Savoyer Au gehörten zu den schönsten in seiner sportlichen Laufbahn: „In Freising war es auch aufgrund der Fusion mit den Kickern des Sportclubs eine ganz spezielle und geile Zeit.“

Sohn darf ab Sommer bei den Herren der SpVgg Mauern eingesetzt werden Doch auch die anderen Stationen beim damaligen Bayernligisten Markt Schwaben, beim SC Kirchdorf, TSV Wartenberg, bei der SpVgg Mauern, beim VfR Haag und momentan beim FC Fraunberg waren und sind ganz besonders für ihn. Wie in Kirchdorf, Wartenberg, Mauern und Haag ist Lippcke mit seinen nun fast 50 Jahren in Fraunberg als Spielertrainer tätig. Er führte die Mannschaft in der vergangenen Saison in die Kreisklasse, wo es aktuell in Sachen Klassenerhalt ganz gut aussieht. Auch wenn er lieber die jüngeren Akteure spielen lassen wolle, sei er dennoch immer da, wenn Not am Mann sei, oder er gebraucht werde.