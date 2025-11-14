Duell unter entfernten Nachbarn: HSC II trifft auf Rotenburgs U23

Drei starke Siege in Folge sorgen für jede Menge Selbstvertrauen beim HSC II: Am Freitagabend steigt das Bezirksligaspiel gegen das U23-Team aus Rotenburg. Doch trotz Erfolgslauf warnt Trainer Robin Cordes vor Übermut.
Das Heeslinger Waldstadion wird am Freitagabend wahrscheinlich gut gefüllt sein, denn um 19.30 Uhr startet das Bezirksligaspiel zwischen den entfernten Nachbarn Heeslinger SC II gegen das U23-Team des Rotenburger SV.
„Die Jungs strotzen nach den guten Ergebnissen der letzten Wochen vor Selbstvertrauen“, meint HSC-Trainer Robin Cordes vor der Partie, der mit seinem Team den fünften Platz der Bezirksligatabelle belegt. Das besagte Selbstvertrauen ziehen die Männer aus den drei vergangenen Spielen, die sie mit dem 5:0-Sieg gegen Selsingen und den jeweils 4:0-Siegen gegen Aschwarden und Fischerhude-Quelkhorn klar für sich entschieden haben.
Cordes will ein waches Team mit klarem Kopf auf dem Platz
Trotzdem mahnt Cordes zur Vorsicht gegen den aktuell Elften der Bezirksligatabelle aus Rotenburg, des als Nächstes auf sie wartet. „Selbstvertrauen ist wie Kaffee: In der richtigen Dosis top, zu viel davon, macht allerdings nervös und führt zu Fehlern. Gegen Rotenburg müssen wir zwar wach, aber nicht überdreht sein. Wir brauchen einen klaren Kopf, um unsere Leistung wieder auf den Platz zu bringen.“
Gegen Rotenburg werden Marco Sobolewski und Jan-Niklas Leschniok wieder mit von der Partie sein. Beide haben in der Vorwoche gefehlt. Ob Henrik Dubbels und Jonas Hotsch die Mannschaft verstärken werden, kann Robin Cordes noch nicht sagen: „Das wird sich erst kurzfristig am Freitag entscheiden.“