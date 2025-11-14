– Foto: Birte Meyer

Duell unter entfernten Nachbarn: HSC II trifft auf Rotenburgs U23 Cordes will ein waches Team mit klarem Kopf auf dem Platz Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Heeslingen II Rotenburg II

Drei starke Siege in Folge sorgen für jede Menge Selbstvertrauen beim HSC II: Am Freitagabend steigt das Bezirksligaspiel gegen das U23-Team aus Rotenburg. Doch trotz Erfolgslauf warnt Trainer Robin Cordes vor Übermut.

Das Heeslinger Waldstadion wird am Freitagabend wahrscheinlich gut gefüllt sein, denn um 19.30 Uhr startet das Bezirksligaspiel zwischen den entfernten Nachbarn Heeslinger SC II gegen das U23-Team des Rotenburger SV. Heute, 19:30 Uhr Heeslinger SC Heeslingen II Rotenburger SV Rotenburg II 19:30 PUSH

„Die Jungs strotzen nach den guten Ergebnissen der letzten Wochen vor Selbstvertrauen“, meint HSC-Trainer Robin Cordes vor der Partie, der mit seinem Team den fünften Platz der Bezirksligatabelle belegt. Das besagte Selbstvertrauen ziehen die Männer aus den drei vergangenen Spielen, die sie mit dem 5:0-Sieg gegen Selsingen und den jeweils 4:0-Siegen gegen Aschwarden und Fischerhude-Quelkhorn klar für sich entschieden haben. Cordes will ein waches Team mit klarem Kopf auf dem Platz