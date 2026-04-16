Duell um rote Laterne, Spitzenspiel in Bleckenstedt

– Foto: Volkhard Patten

Der 24. Spieltag steht vor der Tür und sowohl oben, als auch unten gibt es direkte Duelle. Bleckenstedt fordert Gifhorn und im Abstiegskampf empfängt Fallersleben RW Volkmarode. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 15:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf BSC Acosta BSC Acosta 15:00 PUSH

Kästorf bestätigte zuletzt seine starke Form mit einem souveränen 3:0 in Lengede und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Acosta zeigte beim 2:3 gegen Gifhorn trotz Niederlage eine ordentliche Leistung und benötigt im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt, doch Acosta dürfte sich nicht kampflos ergeben.

Tabellenführer Vorsfelde unterstrich mit dem 5:0 bei Vahdet Braunschweig seine Dominanz und geht als klarer Favorit in die Partie. Northeim feierte zuletzt einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Wolfenbüttel und reist mit Selbstvertrauen an, wird aber vor einer schweren Aufgabe stehen.

Wolfenbüttel musste zuletzt eine klare 0:4-Niederlage in Northeim hinnehmen und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Mit der SVG Göttingen 07 kommt jedoch eine formstarke Mannschaft, die beim 4:0 gegen Sülbeck/Immensen überzeugte und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat.

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell der beiden Schlusslichter. Sülbeck/Immensen blieb beim 0:4 in Göttingen erneut ohne Punktgewinn, während Lengede beim 0:3 gegen Kästorf ebenfalls leer ausging. Für beide Teams zählt im direkten Aufeinandertreffen nur ein Sieg, um überhaupt noch Hoffnung im Abstiegskampf zu haben.

Heute, 15:30 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt MTV Gifhorn MTV Gifhorn 15:30 PUSH

Ein echtes Topspiel steht in Bleckenstedt an. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten – beide Teams trennt nur ein Punkt. Während Bleckenstedt zuletzt knapp mit 2:3 bei Göttingen 05 verlor, reist Gifhorn nach dem 3:2-Erfolg bei Acosta mit Rückenwind an. Für beide geht es darum, den Druck auf Spitzenreiter Vorsfelde hochzuhalten.