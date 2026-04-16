 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Duell um rote Laterne, Spitzenspiel in Bleckenstedt

Direktes Duell in Fallersleben

von NK · 16.04.2026, 22:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Der 24. Spieltag steht vor der Tür und sowohl oben, als auch unten gibt es direkte Duelle. Bleckenstedt fordert Gifhorn und im Abstiegskampf empfängt Fallersleben RW Volkmarode. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
15:00

Kästorf bestätigte zuletzt seine starke Form mit einem souveränen 3:0 in Lengede und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Acosta zeigte beim 2:3 gegen Gifhorn trotz Niederlage eine ordentliche Leistung und benötigt im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt, doch Acosta dürfte sich nicht kampflos ergeben.

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
15:00

Tabellenführer Vorsfelde unterstrich mit dem 5:0 bei Vahdet Braunschweig seine Dominanz und geht als klarer Favorit in die Partie. Northeim feierte zuletzt einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Wolfenbüttel und reist mit Selbstvertrauen an, wird aber vor einer schweren Aufgabe stehen.

Heute, 18:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
18:30

Wolfenbüttel musste zuletzt eine klare 0:4-Niederlage in Northeim hinnehmen und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Mit der SVG Göttingen 07 kommt jedoch eine formstarke Mannschaft, die beim 4:0 gegen Sülbeck/Immensen überzeugte und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
15:00

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell der beiden Schlusslichter. Sülbeck/Immensen blieb beim 0:4 in Göttingen erneut ohne Punktgewinn, während Lengede beim 0:3 gegen Kästorf ebenfalls leer ausging. Für beide Teams zählt im direkten Aufeinandertreffen nur ein Sieg, um überhaupt noch Hoffnung im Abstiegskampf zu haben.

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
15:30

Ein echtes Topspiel steht in Bleckenstedt an. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten – beide Teams trennt nur ein Punkt. Während Bleckenstedt zuletzt knapp mit 2:3 bei Göttingen 05 verlor, reist Gifhorn nach dem 3:2-Erfolg bei Acosta mit Rückenwind an. Für beide geht es darum, den Druck auf Spitzenreiter Vorsfelde hochzuhalten.

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
13:00

Fallersleben holte beim 2:2 in Bovenden einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Volkmarode sich mit 2:1 gegen FT Braunschweig durchsetzen konnte. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld, wobei Fallersleben den Abstand nach unten vergrößern und Volkmarode weiter nach oben klettern will.