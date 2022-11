– Foto: Peter Laska

Duell um Rang zwei in der Kreisliga TSV Wiesental erwartet Mingolsheim +++ Herbstmeister Neuthard in Forst +++ Kellerkinder hoffen auf Punkte

Am letzten Spieltag der Vorrunde duellieren sich der TSV Wiesental und der TuS Mingolsheim um Rang zwei. Herbstmeister FV Neuthard gastiert am Samstag beim FC Forst. Währenddessen hoffen im Tabellenkeller einige Teams auf Punkte vor der Winterpause.

Einen „etwas glücklichen Dreier“ räumte Tim Ronecker nach dem knappen Erfolg in Stettfeld ein, schob aber nach: „Nach den zwei Niederlagen haben wir so einen Arbeitssieg gebraucht.“

Damit ist der TSV wieder da, wo er nach der letzten Runde war – auf Rang zwei. Um diese Position in der Winterpause zu halten, muss gegen den direkten Verfolger aus Mingolsheim gepunktet werden. Ronecker fiebert dem Jahresfinale entgegen: „Jetzt freuen wir uns auf das letzte Heimspiel in diesem Jahr und hoffen, es positiv gestalten zu können. Mingolsheim ist eine absolute Top-Mannschaft, die unbedingt in die Landesliga will, deshalb wird’s ein hartes Stück Arbeit. Nichtsdestotrotz wollen wir eine Revanche zum Pokalspiel. Wir freuen uns!“ Im Spitzenspiel beim FV Neuthard bezog der TuS Mingolsheim eine knappe Niederlage. Laut Moritz Neuburger wären Punkte mehr als möglich gewesen: „Alles in allem war es ein ziemlich unglücklicher Sonntag für uns, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Die erste Großchance der Partie gehörte uns, leider scheiterten wir freistehend am Torhüter. Anschließend kam Neuthard besser in die Partie und erzielte durch einen vermeidbaren Eckball die 1:0-Führung. In der Folge spielten beide Mannschaften munter Fußball mit einem leichten Feldvorteil für Neuthard. Ab der ca. 30. Minute änderte sich das Spielgeschehen: Wir fanden deutlich besser in das Spiel und hatten fortan mehr Kontrolle. Fraglich waren viele Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten, jedoch am unverständlichsten war mit Sicherheit die gelbe Karte in der 33. Minute, als ein Akteur von Neuthard unseren Spieler ohne Chance auf den Ball von hinten, mit offener Sohle und unterhalb der Kniekehle traf. In der zweiten Halbzeit schnürten wir Neuthard in der eigenen Hälfte einen und hatten alles unter Kontrolle – lediglich ein paar Konterversucher der Neutharder mussten unterbunden werden, welche allerdings nicht wirklich gefährlich wurden. Auf der Gegenseite vergaben wir leider beste Chancen zum Ausgleich, welcher aufgrund der zweiten Halbzeit wohl mehr als verdient gewesen wäre.“

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel für den TuS. Auch beim TSV Wiesental wartet ein schwerer Gegner auf die Mingolsheimer. „Nun reisen wir zum nächsten Topspiel mit ähnlichen Voraussetzungen wie schon in den vergangen Wochen. Unsere Personaldecke war schon dünn, hat sich jetzt aber sogar noch einmal verschlechtert. Wiesental wird gewohnt viel laufen, kämpfen und robust in die Zweikämpfe gehen, weshalb ich glaube, dass die Mannschaft mit dem größerem Willen am Ende gewinnen wird. Wir werden alles geben, um uns mit einem Sieg in die Winterpause zu verabschieden, zusätzlich wollen wir wieder auf den zweiten Platz klettern“, so Neuburger. PROGNOSE:

Ein eindeutiger Favorit ist im Verfolger-Showdown nicht auszumachen, zu ähnlich sind die tabellarischen Kennzahlen beider Teams. Daher darf man sich auf ein gleichermaßen intensives wie ansprechendes Spiel freuen.

Nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung war Elvis Karam beim 0:1 gegen den TSV Wiesental zufrieden: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gegen eine leidenschaftliche Mannschaft gezeigt. Leider war es wieder ein ekliger Spielverlauf. Das Gegentor sollte eigentlich Flanke sein, die über den Spann rutscht. Wir haben einen Elfmeter verschossen, Chancen vergeben, aber der Gegner hatte auch Chancen. Wir hätten mehr verdient gehabt. Die Leistung war gut, aber am Ende zählen Punkte und da haben wir zu wenige.“

Trotz der ordentlichen Leistungen steht Stettfeld nur auf Rang zehn. Vor dem Duell mit dem FV Wiesental ruft Karam daher die Erinnerung an das gewonnene Pokalspiel hervor: „Ich hoffe auf das gleiche Ergebnis nach 90 Minuten wie im Pokal nach 120. Aber der Zwölfer will Revanche und stellt sich entsprechend darauf ein. Dennoch: Wir brauchen jetzt einfach mal einen Sieg und werden entsprechend in die Partie gehen.“ Sehr zufrieden war Resul Polat mit dem Sieg seiner Auswahl gegen Karlsdorf: „Wenn man erneut über 60 Minuten im Unterzahlt spielen musste und einen 0:1- Rückstand aufholt gegen eine Mannschaft, die seit Beginn der Runde in den Top Fünf steht, kann ich nur meine Mannschaft loben.“

Auch Polat denkt vor dem nächsten Spiel nochmal an den Pokalvergleich: mit Stettfeld„Für das letzte Spiel in Stettfeld hoffe ich nur, dass einfach mehr Fußball gespielt wird, beim Pokalspiel war vor allem in der zweiten Halbzeit kaum mehr Fußballspiel möglich, da beide Seiten nur noch gemeckert haben und dadurch viele Unterbrechungen und kaum Spielfluss in der Partie waren.“ PROGNOSE:

Im Pokal war es über 120 Minuten eine enge Partie, die am Ende Stettfeld für sich entschied. Daher darf nun auch wieder ein knappes Rennen erwartet werden - auch wenn Wiesental in der Tabelle weit vor dem TSV liegt.

Mit der Niederlage beim FV Wiesental hielt sich Karlsdorfs Trainer Maximilian Löcher nicht lange auf: „Ich möchte gar nicht groß auf das Spiel gegen den Zwölfer eingehen. Trotz eines frühen Platzverweises für den Wiesentaler Torhüter haben wir über die gesamte Spielzeit zu wenig bis gar keinen Profit daraus gezogen und am Ende auch verdient verloren.“

Stattdessen rückt er den Fokus auf das Heimspiel gegen Aufsteiger Weiher: „Gegen Weiher geht es zum letzten Mal für dieses Jahr um Punkte. Dementsprechend leicht ist die Zielsetzung. Wir wollen uns vor heimischer Kulisse mit drei Punkten in die Winterpause verabschieden.“ Im Duell der Aufsteiger kam der FC Weiher von einem 0:2-Rückstand zurück und sicherte sich gegen Philippsburg noch einen Zähler. Das Spiel gegen Philippsburg begann sehr ausgeglichen, nach 15 Minuten haben wir angefangen, uns richtig gute Torchancen zu erarbeiten, leider konnten wir davon keine zu einem Torerfolg nutzen, sodass wir mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen sind. Philippsburg hätte sich nicht beschweren brauchen, wenn es zur Halbzeit 0:2 hinten gewesen wäre. Wie es dann immer so ist, bekommst du aus dem Nichts kurz nach der Halbzeit das 0:1, wobei meine Defensive dabei kräftig mitgeholfen hat. Dann bekommst du aus einem flachen Eckball das 0:2, wobei auch hier wiederum von uns kräftig mitgeholfen wurde. Dann haben wir umgestellt und sind noch offensiver geworden, hatten aber Glück, dass wir nach einem Konter nicht das 0:3 bekommen haben. Nach einer wunderbaren Flanke haben wir dann auf 1:2 verkürzt, bekamen die zweite Luft und wurden verdientermaßen mit dem 2:2 belohnt, was ein faires Ergebnis gewesen ist, denn wenn wir in der ersten Halbzeit in Führung gegangen wären, bin ich mir sicher, dass wir dieses Spiel gewonnen hätten. Am Ende bin ich mit dem Punkt zufrieden gewesen, der auch zeigt, dass die Mannschaft sich nie aufgibt und Wille und Kampf auch belohnt wird“, berichtete Matthias Örum vom Remis.

Als Zehnter geht der FCW nun in das letzte Spiel des Jahres. Gerne würde Örum auch in Karlsdorf einen Erfolg landen: „Zum letzten Spiel geht es nach Karlsdorf zu einem Gegner, der viel Qualität hat und bisher eine gute Runde spielt. Unsere Gastgeber haben zwei Spieler in ihren Reihen, die letztes Jahr noch für uns gespielt hatten, diese werden noch motivierter sein als sonst. Wir wollen versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen, was sicherlich nicht sehr einfach wird, aber nicht unmöglich. Wir wollen uns mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden.“ PROGNOSE:

Vier Punkte holte Weiher aus den letzten beiden Spielen, blieb aber in der bisherigen Saison noch nie ohne Gegentreffer. Trotz der jüngst ordentlichen Entwicklung ist der Aufsteiger beim Ligavierten aus Karlsdorf daher Außenseiter.

2:0 führte der SV Philippsburg nach der Pause schon gegen Mitaufsteiger Weiher, musste sich aber doch mit einem Remis begnügen. „Das Spiel gegen Weiher war sehr umkämpft, leider nehmen wir nur einen Punkt mit, obwohl das Spiel schon so gut wie entschieden war“, lautete die Einschätzung von Taylan Kurt zum Remis.

Aus der Nachbereitung dieser Partie will Kurt nun auch einiges für die abschließende Partie gegen Odenheim mitnehmen: „Wir müssen die Lehren daraus ziehen und am letzten Spieltag der Vorrunde zuhause gegen Odenheim nochmal alles reinhauen.“ Zum vierten Mal in Folge blieb der FC Odenheim ohne eigenen Torerfolg, nach drei Niederlagen zuvor reichte es dieses Mal aber immerhin für ein Remis. „Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie gegen Menzingen reingekommen und hatte mehr vom Spiel als der Gegner. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir Aktionen, aus denen wir ein Tor erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Dies ist uns leider nicht gelungen. Im zweiten Durchgang war das Spiel ausgeglichener und wir haben zu viel mit langen Bällen agiert, sodass wir die ‚Kontrolle‘ über das Spiel nicht mehr hatten und beide Mannschaften auf Augenhöhe unterwegs waren. Da ich unbedingt die drei Punkte wollte, ist mir das Ergebnis leider zu wenig“, blickte Luca Hodecker auf das 0:0 gegen Menzingen zurück.

Dennoch bleibt der FCO Letzter. Doch angesichts des engen Tabellenhinterfelds dürfte man diesen Platz mit einem Sieg in Philippsburg verlassen. Dementsprechend fordert FCO-Spielertrainer Hodecker vollen Einsatz: „Ich kann meine Worte der Vorwoche einfach wiederholen: Das letzte Spiel steht nun an! Es muss zu sehen sein, dass jeder alles dafür gibt, dieses Spiel gewinnen zu wollen und somit mit einem positiven Ergebnis in die doch sehr lange Winterpause zu gehen.“ PROGNOSE:

Ein wichtiges Spiel für beide: Philippsburg kann sich vom Tabellenende distanzieren, Odenheim mit dem SVP gleichziehen. Beide werden also die Niederlage vermeiden wollen, wissen aber auch, wie wichtig ein Sieg sein würde. Daher ist mit einer umkämpften Partie auf Augenhöhe zu rechnen.

Mit einem torlosen Remis kehrte der SV Menzingen aus Odenheim zurück. Dem 0:0 konnte Daniel Kaiser dennoch positive Aspekte abgewinnen: „Wir haben es am Sonntag verpasst, trotz einiger, guten Chancen den Siegtreffer zu erzielen. Trotzdem bin ich mit unserer spielerischen Leistung zufrieden, wenn wir so weiter agieren, kommen auch die richtigen Ergebnisse.“

Am Wochenende ist der SVM dagegen in der Außenseiterrolle. Diese nimmt Kaiser an: „Am Sonntag empfangen wir den FVgg Neudorf, eine gute Mannschaft mit spielerisch starken Einzelspielern. Hier werden wir versuchen, Neudorf durch unser Kollektiv zu ärgern.“ Ohne Trainer Arif Saglam verlor die FVgg Neudorf trotz zweimaliger Führung in letzter Minute gegen Ubstadt. „Leider war ich aus geschäftlichen Gründen nicht dabei, aber so wie ich das mitbekommen habe, war das Spiel von unserer Seite zu wenig. Wir hatten beide die Chancen, wir hätten auch in Führung gehen können, aber dann hat Ubstadt in der letzten Minute noch das 3:2 gemacht. Das ist unsere erste Niederlage zu Hause“, gab Saglam die Berichte wieder, die ihn von der Niederlage erreicht hatten.

Die Niederlage will er nun in Menzingen abschütteln: „Ich hoffe, dass wir im letzten Spiel in der Vorrunde gegen Menzingen die drei Punkte wiederholen und uns für die Rückrunde vorbereiten. Ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen.“ PROGNOSE:

Neudorf fährt als Favorit nach Menzingen. Die Kraichtaler stehen hier vor einer hohen Hürde.

Es läuft aktuell rund beim FV Ubstadt. Den dritten Sieg in Folge feierte die Elf von Hartmut Kaufmann beim 3:2 in Neudorf. Dabei holte der FVU zweimal einen Rückstand auf, um in letzter Minute noch den Dreier einzutüten.

Damit hat Ubstadt einige Distanz nach unten geschaffen. Mit einem weiteren Sieg gegen den Vorletzten aus Rheinhausen würde man sogar noch die 20-Punkte-Marke knacken. Zuzutrauen ist das der Kaufmann-Elf allemal. Rheinhausens neuer Trainer Keven Becker sah gegen Forst eine knappe Niederlage seiner Mannschaft. „Wir wussten, was auf uns zu kommt: Eine sehr spielstarke Mannschaft aus Forst, die seit Wochen gute Ergebnisse erzielen konnte. Unser Ziel war es, hinten die Null zu halten und keinem Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Leider haben wir kurz vor Schluss ein unnötiges Tor bekommen und konnten unsere Chancen selbst nicht nutzen. Ich war trotzdem sehr zufrieden mit der Einstellung und der Leistung über die gesamten 90 Minuten“, ordnete Becker die Geschehnisse ein.

Der Vorletzte würde gerne mit Punkten in die Pause gehen. Doch mit Ubstadt wartet ein aktuell schwerer Gegner. Zum Spiel sagt Becker: „Mit Ubstadt erwartet uns der nächste formstarke Gegner, der uns wieder über 90 Minuten alles abverlangen wird. Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind bereit, für dieses Spiel an unsere Grenzen zu gehen. Ich hoffe, wir belohnen uns mit drei Punkten und können so uns in die Winterpause verabschieden.“ PROGNOSE:

Nach drei Siegen am Stück ist der FVU gegen den Vorletzten aus Rheinhausen unzweifelhaft in der Favoritenrolle.

