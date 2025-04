Während die restlichen Mannschaften am vergangenen Wochenende den 31. Spieltag der Regionalliga Nord bestritten haben, treffen der SV Werder Bremen II und der SV Drochtersen/Assel am morgigen Mittwochabend aufeinander. Der Anstoß der Partie ist auf 19 Uhr angesetzt.

Am morgigen Mittwochabend erwartet die Fans und Zuschauer der Regionalliga Nord ein echtes Top-Spiel. Der Zweitplatzierte SV Drochtersen/Assel ist zu Gast beim Viertplatzierten SV Werder Bremen II. Die beiden Mannschaften trennen zwei Punkte, somit hat der Sieger der Partie vorübergehend den zweiten Platz inne. In der besseren Form befindet sich Bremen. Die Werderaner sind seit sechs Spielen ohne Niederlage, der SV Drochtersen/Assel verlor in den vergangenen fünf Spielen zweimal, trennte sich zweimal remis und ging nur einmal als Sieger vom Platz. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den SV Drochtersen/Assel.