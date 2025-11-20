Duell um Platz sechs: TSG Hofherrnweiler gegen VfB Friedrichshafen

Am kommenden Samstag, den 22. November, um 14:30 Uhr steht im FRITZ-Sportpark ein echtes Verbandsliga-Schmankerl auf dem Programm. Im letzten Spiel der Vorrunde empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den VfB Friedrichshafen zum brisanten Duell der Tabellennachbarn.

Der Siebte empfängt den Sechsten – doch dieses Spiel ist mehr als nur ein Aufeinandertreffen im Mittelfeld. Es ist das Duell zweier Teams, die in der bisherigen Saison weit über den Erwartungen aufgetrumpft haben.

Auf der einen Seite steht der Neuling vom Bodensee: Der VfB Friedrichshafen, als Aufsteiger in die Verbandsliga zurückgekehrt, hat sich entgegen vieler Prognosen schnell in der oberen Hälfte etabliert. Mit ihrer starken Leistung als Tabellensechster befinden sie sich auf einem sehr guten Weg, die Klasse frühzeitig zu sichern.

Auf der anderen Seite steht unsere junge TSG-Mannschaft. Das Team von Trainer Patrick Faber und Bastian Heidenfelder hat mit seiner leidenschaftlichen und mutigen Spielweise eine überragende Vorrunde hingelegt. Die stabile Positionierung im vorderen Mittelfeld ist ein klares Zeichen für die hervorragende Entwicklung und den Erfolg, der die kühnsten Erwartungen im Vorfeld übertroffen hat.

Nach dem Remis beim TSV Oberensingen hatte das Team einen Spieltag Pause und konnte ausreichend regenerieren. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und die Motivation hochzufahren, um dieses letzte Heimspiel vor der Winterpause erfolgreich zu gestalten.

Angriff auf den sechsten Platz

Für Kapitän Nico Zahner und seine Mitspieler ist die Ausgangslage klar: Mit einem Heimsieg will die TSG an Friedrichshafen vorbeiziehen und so den direkten Konkurrenten überholen. Ein Dreier ist essenziell, um den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe der Verbandsliga nicht abreißen zu lassen.