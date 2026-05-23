Duell um Platz sechs

– Foto: Philipp Reichelt

Mit dem TuS Sudweyhe wartet auf den FC Sulingen am Samstag ein direkter Konkurrent im Kampf um Platz sechs. Vor dem Nachholspiel des 20. Spieltags liegt Sudweyhe mit lediglich einem Punkt Vorsprung vor den Sulingern. Mit einem Heimsieg könnte der FC Sulingen an den Gästen vorbeiziehen und die letzten Saisonwochen zusätzlich beleben.

Rosenthal erwartet einen spielstarken Gegner und ein Duell auf Augenhöhe. „Die Duelle gegeneinander sind eigentlich immer eng und hart umkämpft“, erklärte er. Gleichzeitig träfen „zwei Mannschaften aufeinander, die Fußball spielen wollen“. Deshalb könne es „ein sehr offenes Spiel mit vielen Umschaltmomenten und Chancen auf beiden Seiten werden“.

Für Stefan Rosenthal ist die Bedeutung der Partie durchaus erkennbar, auch wenn er die Konstellation nicht überhöhen möchte. „Natürlich kann man dieses Spiel nicht als Endspiel um Platz sechs bezeichnen, weil danach noch zwei Partien ausstehen“, sagte der Trainer des FC Sulingen. „Trotzdem ist die Ausgangslage reizvoll. Mit einem Sieg könnten wir an Sudweyhe vorbeiziehen.“

Dass Sudweyhe zuletzt mit 0:5 gegen den SC Twistringen verlor, ändert für Rosenthal nichts an der Einschätzung des Gegners. „Wenn Sudweyhe einmal ins Rollen kommt, dann kann das ganz schnell unangenehm werden“, warnte er. „Wenn wir sie ins Spiel kommen lassen, kann das auch für uns böse enden.“

Heute, 15:00 Uhr FC Sulingen FC Sulingen TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 15:00 PUSH

Personell bleibt die Lage beim FC Sulingen angespannt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen dem RSV Rehburg sind weitere Fragezeichen hinzugekommen. „Nach dem Spiel unter der Woche ist noch eine Verletzung dazugekommen“, berichtete Rosenthal. Zudem drohe ein berufsbedingter Ausfall. Gleichzeitig gebe es aber auch positive Nachrichten: „Auf der anderen Seite kehren einige Spieler zurück, die zuletzt aus beruflichen Gründen gefehlt haben.“

Unabhängig von der Besetzung sieht Rosenthal seine Mannschaft konkurrenzfähig. „Wir wollen Sudweyhe alles abverlangen. Das wird allerdings eine echte Herkulesaufgabe“, sagte er.

Besonders die individuelle Qualität der Gäste beeindruckt den Sulinger Trainer. „Spieler wie Basti Helms, Joschi Brandhoff, Tom Köppener oder Maxi Wirth gehören für mich zur absoluten Spitze dieser Liga“, erklärte Rosenthal. Insgesamt verfüge Sudweyhe über „eine sehr gute Mischung im Kader“.

Vor dem Duell betonte der Sulinger Coach zudem die gegenseitige Wertschätzung zwischen beiden Vereinen. „Sudweyhe und wir gehen in vielen Dingen einen ähnlichen Weg“, sagte Rosenthal. Auch abseits des Platzes gebe es einen guten Austausch zwischen den Verantwortlichen beider Klubs. „Simon und ich kennen uns zudem sehr gut und haben ein ausgezeichnetes Verhältnis.“

Die Voraussetzungen für einen attraktiven Fußballnachmittag seien damit gegeben. „Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt, ist eigentlich alles angerichtet für einen richtig schönen Pfingstsamstag mit einem attraktiven Bezirksligaspiel“, sagte Rosenthal.