Duell um ersten Saisonsieg Fußball-Bezirksligisten SV Unterweissach und SV Steinbach haben ein Ziel.

Während der SV Unterweissach gegen Schwaikheim beim 2:2 zu Hause wenigstens einen Zähler behalten konnte, mussten sich die Steinbacher auf eigenem Platz gegen Aufsteiger Rudersberg mit 1:3 geschlagen geben. Beim SVU herrscht vor dem Vergleich der beiden Tälesteams Funkstille. Fakt ist, dass der Saisonstart misslungen ist. Bei Steinbach sieht es nicht besser aus. Philipp Heller gesteht: „Wir mussten eine bittere Niederlage hinnehmen. Insgesamt haben wir mehr fürs Spiel investiert, jedoch war der Gegner in den entscheidenden Momenten abgezockter und hat somit nicht unverdient gewonnen.“ Der SVS-Trainer, der mit Talha Ünal die Mannschaft coacht, rechnet sich nun beim Nachbarn etwas aus. „In dem Duell sehe ich keinen Favoriten. Unterweissach war schon immer eine schwere Aufgabe für uns. Wir wollen am Sonntag den Knoten platzen lassen und mit einer 100-prozentigen Einstellung zu Werke gehen.“ Heller ist optimistisch, obwohl seine Elf diese Saison noch sieglos ist, und freut sich über die Rückkehr von Urlauber Robin Ziegler und dem nach seiner Sperre wieder einsatzfähigen Talha Ünal.

