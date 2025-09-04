Duell um die Spitze: »Wissen natürlich, dass wir der Außenseiter sind«

Der 10. Spieltag der Landesliga Nordwest hat ein echtes Highlight zu bieten: Tabellenführer TSV Abtswind empfängt am Freitagabend den Tabellendritten TuS Aschaffenburg-Leider. Beide Teams reisen mit breiter Brust an – Abtswind nach einem souveränen 3:0-Erfolg in Mönchröden, Leider nach einem 5:0-Kantersieg gegen Lichtenfels. Es ist das direkte Duell zweier formstarker Mannschaften, die bislang jeweils nur eine Niederlage hinnehmen mussten.
Der TSV Abtswind geht als Spitzenreiter in das Heimspiel gegen TuS Aschaffenburg-Leider. Mit 22 Punkten aus neun Partien führt die Mannschaft von Trainer Thorsten Götzelmann und Co-Trainer Sven Wenzel die Tabelle an und überzeugte zuletzt in Mönchröden mit einem souveränen 3:0. Jonas Enzmann, Adrian Dußler und Levin Körger sorgten früh für klare Verhältnisse, der TSV blieb damit bereits zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.
Co-Trainer Sven Wenzel sieht die Aufgabe gegen den Dritten aber keineswegs als Pflichtsieg: „Ja, die letzten Ergebnisse waren durch die Bank gut. Jetzt kommt mit Leider natürlich eine Mannschaft, die auch top in Form ist, und die zuletzt ebenfalls nur positive Ergebnisse erzielte. Das wird natürlich eine Mammutaufgabe für uns zu Hause. Deswegen sind wir weit weg davon, von einem Pflichtsieg zu sprechen.“
Der Gegner aus Aschaffenburg reist mit ebenso großem Selbstbewusstsein an. TuS Leider rangiert punktgleich mit Großbardorf (20) auf Rang drei und gewann zuletzt klar mit 5:0 gegen den 1. FC Lichtenfels. Doppeltorschütze Arwed Kellner und Franco Kulla drückten der Partie ihren Stempel auf. Trainer Steffen Bolze blickt daher voller Vorfreude auf das Topspiel: "Ja, das ist für uns natürlich ein absolutes Highlight. Man darf ja auch nicht vergessen, als ich beim TuS als Trainer angefangen habe 2011 waren wir noch in der Kreisklasse und jetzt 2025 haben wir ein Spitzenspiel in der Landesliga."
Daher ist sich der Coach auch der aktuellen Lage bewusst: "Aber natürlich wissen wir auch, dass es noch früh in der Saison ist, deshalb ist das eine schöne Momentaufnahme, die wir in der aktuellen Situation genießen."
Trotz aller Euphorie sieht Bolze seine Mannschaft in der Rolle des Außenseiters: „Wir wissen aber natürlich auch, dass die Trauben in Abtswind sehr hoch hängen. Sie sind für mich der absolute Top-Favorit in der Liga und haben dies in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen. Und auch wenn es vielleicht tabellarisch 1 gegen 3 ist, wissen wir natürlich, dass wir der Außenseiter sind.“
Personell muss Leider zwar auf einige Urlauber und angeschlagene Spieler verzichten, dennoch will Bolze mit seinem Team „etwas Zahlbares mitnehmen“ und verspricht: „Wir wollen natürlich einen heißen Kampf bieten und freuen uns auf ein tolles Match.“
Für Abtswind wird es ein echter Prüfstein im Titelrennen, für Leider die Chance, im direkten Duell die eigene Ambition an der Spitze zu unterstreichen. Ein Duell, das am Freitagabend in Abtswind für viel Spannung sorgen dürfte.