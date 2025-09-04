Er gibt die Richtung vor: Thorsten Götzelmann (vorne) will mit seinem Team am Freitagabend die Tabellenführung behaupten. – Foto: Hans Will

Duell um die Spitze: »Wissen natürlich, dass wir der Außenseiter sind« Der TSV Abtswind, Primus der Landesliga Nordwest empfängt den drittplatzierten TuS Aschaffenburg-Leider +++ Freitagabend-Kracher mit viel Brisanz

Der 10. Spieltag der Landesliga Nordwest hat ein echtes Highlight zu bieten: Tabellenführer TSV Abtswind empfängt am Freitagabend den Tabellendritten TuS Aschaffenburg-Leider. Beide Teams reisen mit breiter Brust an – Abtswind nach einem souveränen 3:0-Erfolg in Mönchröden, Leider nach einem 5:0-Kantersieg gegen Lichtenfels. Es ist das direkte Duell zweier formstarker Mannschaften, die bislang jeweils nur eine Niederlage hinnehmen mussten.

Der TSV Abtswind geht als Spitzenreiter in das Heimspiel gegen TuS Aschaffenburg-Leider. Mit 22 Punkten aus neun Partien führt die Mannschaft von Trainer Thorsten Götzelmann und Co-Trainer Sven Wenzel die Tabelle an und überzeugte zuletzt in Mönchröden mit einem souveränen 3:0. Jonas Enzmann, Adrian Dußler und Levin Körger sorgten früh für klare Verhältnisse, der TSV blieb damit bereits zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Co-Trainer Sven Wenzel sieht die Aufgabe gegen den Dritten aber keineswegs als Pflichtsieg: „Ja, die letzten Ergebnisse waren durch die Bank gut. Jetzt kommt mit Leider natürlich eine Mannschaft, die auch top in Form ist, und die zuletzt ebenfalls nur positive Ergebnisse erzielte. Das wird natürlich eine Mammutaufgabe für uns zu Hause. Deswegen sind wir weit weg davon, von einem Pflichtsieg zu sprechen.“ Der Gegner aus Aschaffenburg reist mit ebenso großem Selbstbewusstsein an. TuS Leider rangiert punktgleich mit Großbardorf (20) auf Rang drei und gewann zuletzt klar mit 5:0 gegen den 1. FC Lichtenfels. Doppeltorschütze Arwed Kellner und Franco Kulla drückten der Partie ihren Stempel auf. Trainer Steffen Bolze blickt daher voller Vorfreude auf das Topspiel: "Ja, das ist für uns natürlich ein absolutes Highlight. Man darf ja auch nicht vergessen, als ich beim TuS als Trainer angefangen habe 2011 waren wir noch in der Kreisklasse und jetzt 2025 haben wir ein Spitzenspiel in der Landesliga."