Duell um die ruhigeren Feiertage: Olching und Oberweikertshofen treffen sich zum Derby Martin Buch: „Jeder bei uns freut sich darauf“

Zum Abschluss der Freiluftsaison steigt am Samstagnachmittag im Waldstadion in Oberweikertshofen noch einmal ein richtiger Kracher.

„Uns wurmt die 0:4-Hinrunden-Niederlage noch sehr“, sagt Oberweikertshofens sportlicher Leiter Uli Bergmann. „Diese Schmach wollen wir natürlich wettmachen. Ich bin mir sicher, da bedarf es bei den Spielern keiner besonderen Motivation.“ Die drei Niederlagen in Serie haben beim Aufsteiger viel Unruhe von außen hereingetragen, berichtet Cheftrainer Dominik Sammer. „Aber beide Mannschaften strotzen aus verständlichen Gründen ja nicht gerade vor Selbstvertrauen“, meint der Trainer. Die individuellen Fehler, die man zuletzt gegen Schwabmünchen gemacht habe, müsse man abstellen, dann sollte die Revanche gelingen, so Sammer. „Wer das Derby gewinnt, der wird mit Sicherheit die ruhigeren Weihnachtstage verleben“, meint Sammer lachend.

Olching/Oberweikertshofen – Ab 14 Uhr stehen sich mit dem SC Oberweikertshofen und dem SC Olching die derzeit beiden ranghöchsten Mannschaften aus dem Landkreis im Derby gegenüber. Die Ausgangslage der beiden Teams weist gewisse Parallelen auf: Der mit 25 Punkten Tabellenneunte aus Oberweikertshofen hat die vergangenen drei Begegnungen ebenso verloren wie die Gäste, die mit fünf Punkten weniger auf auf Platz 13 stehen. Bei beiden Mannschaften geht es also nicht nur ums Prestige, sondern auch darum, die Tabellensituation zu verbessern.

Geht es nach Olchings Trainer Martin Buch, dann wäre es sein Team, das die entspannteren Feiertage erlebt. Zwar ist ihm bewusst, dass die letzten Partien nicht so gut liefen. „Aber in Derbys haben wir eigentlich immer gut ausgesehen“, sagt Buch. „Jeder bei uns freut sich darauf.“ Der Coach geht mit einem guten Gefühl in das Derby. Ihm ist klar, dass Oberweikertshofen auf Wiedergutmachung aus ist. „Die können sie gerne haben – aber erst nächstes Jahr“, sagt Buch lachend.

Getrübt wird die Vorfreude durch die Verletzung von Luis Hoti. Im Abschlusstrainings sprang dem 18-Jährigen ohne Fremdeinwirkung die Kniescheibe heraus. Die endgültige Diagnose steht allerdings noch aus. (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)