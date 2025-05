Duell um die Rückrunden-Krone: Schneverdingen verliert im Teufelsmoor

Neben dem TV Jahn Schneverdingen zählte der SV Blau-Weiß Bornreihe zu den stärksten Teams der Rückrunde. Im direkten Duell verpasste es der Jahn, sich an die Spitze der Tabelle der zweiten Saisonhälfte zu schieben.

Im ersten Abschnitt schloss Schneverdingen zwei Mal an Pfosten und Latte ab, kurz vor der Pause scheiterte dann auch Bornreihe am Aluminium. Im zweiten Abschnitt gelang es den Blau-Weißen dann, ihre Möglichkeiten in Tore umzumünzen: Loris Menger sorgte für den perfekten Start nach Wiederanpfiff (49.), Bjarne Schnakenberg nutzte über eine Umschaltsituation den entstehenden Raum (62.). Kurz darauf machte Philipp Bähr vorzeitig alles klar (73.), dem Jahn blieb das Schlusswort durch Samir Rabbi vom Punkt (90.+3).