Duell um die Regionalliga: Eimsbütteler TV empfängt TuS Dassendorf

Heimvorteil für den ETV. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Die Konstellation ist eindeutig: Der Eimsbütteler TV führt die Tabelle mit 72 Punkten an, dicht gefolgt vom ETSV Hamburg (71). Die TuS Dassendorf liegt mit 64 Punkten auf Rang drei - und steht damit unter Zugzwang, denn nur ETV und Dassendorf haben die Lizenz zur Regionalliga beantragt.

Dassendorfs Trainer Özden Kocadal macht keinen Hehl aus der Bedeutung der Partie und richtet den Fokus auf die besondere Atmosphäre: „Erster gegen Dritter, das Topspiel des Spieltags. Feiertag, Kaiserwetter und dazu der beste Kunstrasenplatz Hamburgs, die Bühne ist bereitet für ein Spiel mit echtem Finalcharakter.“

Ein Sieg ist für Dassendorf Pflicht, um im Rennen um die Regionalliga-Relegation zu bleiben. Bei einer Niederlage droht der Rückstand auf die Spitze zu groß zu werden.

Gleichzeitig formuliert er eine klare Zielsetzung für den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir werden noch einmal alles in die Waagschale werfen, um einen versöhnlichen Abschluss zu erreichen und freuen uns sehr auf die Begegnung mit dem aktuellen Tabellenführer.“

Formkurve spricht für den ETV

Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse zeigt Vorteile für den Gastgeber. Der Eimsbütteler TV präsentierte sich zuletzt stabil und konstant, während Dassendorf trotz insgesamt starker Saison vereinzelt Punkte liegen ließ. Gerade in Spielen dieser Kategorie kann jedoch die Tagesform entscheidend sein - und die Erfahrung spricht durchaus für die Gäste. Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison liefert zusätzlichen Zündstoff. Beim 5:2-Erfolg der Dassendorfer zeigte sich die Offensivstärke des Teams eindrucksvoll - auch wenn der ETV zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung lag.

Für den Tabellenführer dürfte das ein zusätzlicher Ansporn sein, diesmal vor heimischer Kulisse ein anderes Ergebnis zu erzielen.

Bühne bereitet für ein Spitzenspiel

Alles ist angerichtet für ein echtes Highlight der Oberliga Hamburg: Feiertag, 15 Uhr im Loki, dazu eine große Kulisse und hohe sportliche Bedeutung. Für den Eimsbütteler TV geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Für die TuS Dassendorf ist es möglicherweise die letzte große Chance, noch einmal in das Regionalliga-Rennen einzugreifen.

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