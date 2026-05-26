Duell um die Landesliga: Aschheim trifft auf SV Planegg-Krailling Relegation zur Landesliga von Robert M. Frank · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Aschheim (in Grün-Weiß) stürmt in die zweite Runde. Dort trifft er auf den SV Planegg-Krailing. – Foto: Norbert Habschied

Der FC Aschheim spielt am Mittwoch im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde gegen den SV Planegg-Krailling um den Aufstieg in die Landesliga.

Nach der ersten Relegationsrunde zur Landesliga mussten der TSV Eintracht Karlsfeld und der SV Dornach den bitteren Abstieg hinnehmen. Beide Landesligisten verloren nach ihren Hinspielniederlagen auch das Rückspiel und müssen den Gang in die Bezirksliga antreten. Die Karlsfelder verloren zu Hause mit 2:3 (2:2) gegen den FC Aschheim und müssen nach sieben Jahren wieder eine Klasse tiefer einen Neuanfang starten. Die Mannschaft von Trainer Florian Hönisch konnte in der Partie vor 335 Zuschauern im Sportpark Karlsfeld einen Doppelschlag des Aschheimers Antonio Saponaro (15., 32.) mit zwei Toren von Roman Gertsmann (36.) und Lukas Paunert (45.+1) zwar zunächst ausgleichen. In der zweiten Hälfte gelang bei dem müden Sommerkick jedoch nur noch Marcel Schütz das 2:3 (85.). „Es hat einfach nicht gereicht und offensiv hatten wir keine Ideen. In der nächsten Saison starten wir mit einem neuen Ansatz in der unteren Liga“, so Hönisch nach dem Abschiedsspiel des Karlsfelder Urgesteins Fabian Schäffer.