Duell um die Landesliga: Aschheim trifft auf SV Planegg-Krailling

Der FC Aschheim spielt am Mittwoch im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde gegen den SV Planegg-Krailling um den Aufstieg in die Landesliga.
Nach der ersten Relegationsrunde zur Landesliga mussten der TSV Eintracht Karlsfeld und der SV Dornach den bitteren Abstieg hinnehmen. Beide Landesligisten verloren nach ihren Hinspielniederlagen auch das Rückspiel und müssen den Gang in die Bezirksliga antreten. Die Karlsfelder verloren zu Hause mit 2:3 (2:2) gegen den FC Aschheim und müssen nach sieben Jahren wieder eine Klasse tiefer einen Neuanfang starten.
Die Mannschaft von Trainer Florian Hönisch konnte in der Partie vor 335 Zuschauern im Sportpark Karlsfeld einen Doppelschlag des Aschheimers Antonio Saponaro (15., 32.) mit zwei Toren von Roman Gertsmann (36.) und Lukas Paunert (45.+1) zwar zunächst ausgleichen. In der zweiten Hälfte gelang bei dem müden Sommerkick jedoch nur noch Marcel Schütz das 2:3 (85.). „Es hat einfach nicht gereicht und offensiv hatten wir keine Ideen. In der nächsten Saison starten wir mit einem neuen Ansatz in der unteren Liga“, so Hönisch nach dem Abschiedsspiel des Karlsfelder Urgesteins Fabian Schäffer.
Für Bezirksliga-Ost-Vizemeister Aschheim geht es am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) im Hinspiel der zweiten Runde im heimischen Sportpark gegen den SV Planegg-Krailling um den Aufstieg. „Planegg ist individuell sehr gut aufgestellt, aber gegen uns müssen sie erst einmal gewinnen“, gibt sich FC-Trainer Vincenzo Contento kämpferisch. Die beiden Ex-Bundesligastars Diego Contento und Mehmet Ekici, die urlaubs- und verletzungsbedingt fehlten, sind für das Münchner Landkreis-Duell wieder bereit. Einzig Kapitän Falk Schubert fehlt dann urlaubsbedingt, der 40-jährige Daglfinger Abwehr-Routinier mit über 300 Spielen für Aschheim, Zamdorf, Ottobrunn und Gräfelfing beendete mit der Partie in Karlsfeld seine Spielerkarriere.
Der SV Planegg-Krailling zeigte sich auch beim Rückspiel in Dornach in blendender Verfassung und gewann vor knapp 350 Zuschauern nach Toren von Valentin Gavric (13.), Mario Simic (28.), Aleksandar Demonjic (44., 60.) und Aldin Ahmetovic (63.) souverän mit 5:1 (3:0). Der Bezirksliga-Süd-Vizemeister aus dem Würmtal geht als der große Favorit ins Rennen und kann beim Showdown am kommenden Samstag (16 Uhr) zu Hause die Landesliga-Rückkehr nach zehn Jahren klarmachen.
Die Überraschung der ersten Runde gelang dem FC Moosinning. Die Mannschaft von Christoph Ball drehte das 1:2 im Hinspiel gegen die SpVgg GW Deggendorf mit einem Auswärtssieg im Elfmeterschießen. Am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) wartet das Hinspiel der Runde 2 beim niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister FC Ergolding, ehe das Rückspiel am Samstag (16 Uhr) beim Team aus dem Landkreis Erding steigt.