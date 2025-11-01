Duell um die Bezirksliga-Spitze live im Stream

Das Aufstiegsrennen der Bezirksliga-Gruppe 1 hat es in diesem Jahr in sich. Die ersten fünf Plätze trennen derzeit nur mickrige zwei Zähler, mit der SG Benrath-Hassels und der DJK Sparta Bilk treffen Tabellenführer und -dritter aufeinander.

Und wie für ein solches Kracherduell fast schon üblich, ist dies auch mit reichlich ligainternen Superlativen versehen: Tabellenführer Benrath stellt nicht nur die beste Offensive (47 Treffer), sondern auch den Top-Torschützen der Liga mit Benjamin Prah (zehn Tore). Auf der anderen Seite besticht Bilk mit der sichersten Abwehr (elf Gegentreffer) und ist als einziges Team noch ungeschlagen.

Schon in der Vorsaison schnupperten beide Teams am Aufstieg in die Landesliga, Bilk landete am Ende auf Platz drei, während die SGBH erst in der Aufstiegsrelegation den Kürzeren zog. Qualitativ haben die beiden Teams im Sommer auch nicht nachgelassen und müssen gerade in den direkten Aufeinandertreffen mit den Tabellennachbarn einen kühlen Kopf bewahren.

Denn klar ist: Beide Mannschaften könnten im Falle einer Niederlage bis auf Platz fünf abrutschen, für den ganz großen Wurf wird es langfristig vor allem auf konstante Leistungen ankommen, wie sie Benrath-Hassels mit zuletzt fünf Siegen am Stück unter Beweis stellen konnte, wohingegen Bilk im gleichen Zeitraum drei Mal Remis spielte. Gleichzeitig könnten man als netten Nebeneffekt von drei Punkten auch im gleichen Zug ein Zeichen an die sicher mit Argusaugen zuschauende Konkurrenz richten.

Die aktuelle Tabelle in der Bezirksliga-Gruppe 1



1. SG Benrath-Hassels 11 8-2-1 47:17 26

2. MSV Düsseldorf 11 8-2-1 35:14 26

3. DJK Sparta Bilk 11 7-4-0 30:11 25

4. ASV Mettmann 11 8-1-2 31:14 25

5. TSV Eller 04 11 8-0-3 31:12 24

6. SVG Neuss-Weissenberg 12 6-3-3 36:28 21

7. SV Hösel (Auf) 11 6-2-3 31:33 20

8. TSV Bayer Dormagen 11 5-2-4 26:18 17

9. 1. FC Grevenbroich-Süd 11 5-1-5 25:24 16

10. Lohausener SV 11 4-2-5 18:18 14

11. DSC 99 Düsseldorf 11 4-1-6 27:25 13

12. SV Uedesheim 11 3-4-4 27:30 13

13. Ratingen 04/19 U23 II 11 4-1-6 20:27 13

14. VdS 1920 Nievenheim (Auf) 12 2-2-8 28:50 8

15. TV Kalkum-Wittlaer 11 2-1-8 14:25 7

16. Rhenania Hochdahl (Auf) 11 1-4-6 17:37 7

17. CfR Links Düsseldorf 11 2-1-8 16:46 7

18. TSV Meerbusch II 11 0-1-10 17:47 1