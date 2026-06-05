Duell um den Relegationsplatz, Matchball zur Meisterschaft Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Wer entscheidet das direkte Duell um den Relegationsplatz für sich? Geht der VfB Ottersleben den letzten Schritt zur Meisterschaft? Und wer gewinnt das Magdeburger Derby im unteren Tabellendrittel? Diese Fragen werden am 28. Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord beantwortet.

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Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg am Sonnabend den FSV Saxonia Tangermünde. Mit einem Sieg könnten die Ilsenburger nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.

Morgen, 15:00 Uhr Ummendorfer SV Ummendorf SV Irxleben Irxleben 15:00 PUSH

Zum ersten Spiel unter dem neuen Coach Hannes Deicke begrüßt der Ummendorfer SV am Samstag den SV Irxleben. Die Favoritenrolle ist im Duell zwischen dem Vierten und dem Schlusslicht klar verteilt.

Der VfB Ottersleben hat am Sonnabend den Matchball zur Meisterschaft: Holt der unangefochtene Spitzenreiter mindestens einen Zähler im Heimspiel gegen den Osterburger FC, wäre ihm der Titel in der LOTTO-Landesliga Nord auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 15:00 PUSH

Im unteren Tabellendrittel kommt es am Samstag zum Magdeburger Derby zwischen dem SV Arminia und dem SV Fortuna II. Beide bräuchten noch Punkte, um der Relegation sicher zu entgehen. Die Arminen stehen aktuell zwei, die Fortunen sechs Punkte über dem Strich.

Morgen, 15:00 Uhr SV Stahl Thale Thale Oscherslebener SC Oschersleben 15:00 PUSH

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz geht der SV Stahl Thale in die letzten drei Spiele der Saison. Mit einem Heimsieg gegen den Oscherslebener SC könnte der Klassenerhalt womöglich schon am Samstag feststehen.

Zum Salzland-Derby empfängt Union Schönebeck am Sonnabend den SV 09 Staßfurt. Die letzten beiden Landesliga-Duelle konnten die Staßfurter jeweils gewinnen, beim letzten Aufeinandertreffen in Schönebeck gab es ein spektakuläres 4:4. Wird es am Sonnabend ähnlich aufregend?

Morgen, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SV 08 Baalberge Baalberge 15:00 live PUSH