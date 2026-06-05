 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Duell um den Relegationsplatz, Matchball zur Meisterschaft

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Möller

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Wer entscheidet das direkte Duell um den Relegationsplatz für sich? Geht der VfB Ottersleben den letzten Schritt zur Meisterschaft? Und wer gewinnt das Magdeburger Derby im unteren Tabellendrittel? Diese Fragen werden am 28. Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord beantwortet.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00live

Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg am Sonnabend den FSV Saxonia Tangermünde. Mit einem Sieg könnten die Ilsenburger nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.

Morgen, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
15:00

Zum ersten Spiel unter dem neuen Coach Hannes Deicke begrüßt der Ummendorfer SV am Samstag den SV Irxleben. Die Favoritenrolle ist im Duell zwischen dem Vierten und dem Schlusslicht klar verteilt.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
15:00live

Der VfB Ottersleben hat am Sonnabend den Matchball zur Meisterschaft: Holt der unangefochtene Spitzenreiter mindestens einen Zähler im Heimspiel gegen den Osterburger FC, wäre ihm der Titel in der LOTTO-Landesliga Nord auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
15:00

Im unteren Tabellendrittel kommt es am Samstag zum Magdeburger Derby zwischen dem SV Arminia und dem SV Fortuna II. Beide bräuchten noch Punkte, um der Relegation sicher zu entgehen. Die Arminen stehen aktuell zwei, die Fortunen sechs Punkte über dem Strich.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
15:00

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz geht der SV Stahl Thale in die letzten drei Spiele der Saison. Mit einem Heimsieg gegen den Oscherslebener SC könnte der Klassenerhalt womöglich schon am Samstag feststehen.

Morgen, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
15:00live

Zum Salzland-Derby empfängt Union Schönebeck am Sonnabend den SV 09 Staßfurt. Die letzten beiden Landesliga-Duelle konnten die Staßfurter jeweils gewinnen, beim letzten Aufeinandertreffen in Schönebeck gab es ein spektakuläres 4:4. Wird es am Sonnabend ähnlich aufregend?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
15:00live

Das Duell um den Relegationsplatz steigt am Samstag in der Altmark. Gewinnt der SV Preußen Schönhausen sein Heimspiel gegen den SV 08 Baalberge, so würden die Preußen die Gäste aufgrund der Tordifferenz in der Tabelle hinter sich lassen. Im Falle einer Heimniederlage aber würden die letzten Wochen für den Aufsteiger sehr knifflig werden. Mehr Sechs-Punkte-Spiel so kurz vor dem Saisonfinale geht nicht!

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Zum Altmark-Duell begrüßt der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag den SSV 80 Gardelegen. Während der Landesliga-Dino aus Bismark schon so gut wie sicher für ein weiteres Landesliga-Jahr planen kann und dieses am Sonntag vielleicht schon sicher hat, stehen die Gardeleger als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen fest.