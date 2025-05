Duell um den Aufstieg in die Verbandsliga geht in die nächste Runde

Der SV Seedorf trifft auf den VfB Bösingen, der sich mit einer starken Leistung in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat. Seedorf will sich aus der unteren Tabellenregion absetzen und braucht in diesem Heimspiel einen Sieg. Bösingen hingegen möchte weiterhin im oberen Bereich bleiben und den Abstand zu den Verfolgern wahren.

