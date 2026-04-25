Duell um den Anschluss an die Spitze

– Foto: Philipp Reichelt

Am 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trifft der TuS Sudweyhe auf den VfL Bückeburg. Im Duell zweier Spitzenteams geht es für die Gastgeber um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

Die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Gastgeber. Nach dem 2:0-Erfolg beim SV Heiligenfelde befindet sich Sudweyhe in einer stabilen Phase. „Wir spielen eine sehr gute Rückrunde. Bis auf das Spiel in Esperke, wo wir zwei Punkte liegen gelassen haben, haben wir alles gewonnen“, so Lehmkuhl.

Wenn der TuS Sudweyhe am Sonntag den VfL Bückeburg empfängt, geht es um mehr als nur drei Punkte. Trainer Jan Lehmkuhl formuliert die Ausgangslage klar: „Wenn wir weiterhin Platz drei im Auge behalten und unser Ziel erreichen wollen, dann dürfen wir das Spiel am Wochenende definitiv nicht verlieren.“

Trotz des Heimvorteils sieht der Trainer die Partie als offene Begegnung. „Ein Punkt wäre schon gut, weil VfL Bückeburg ein Top-Team ist, aber drei Punkte wären natürlich besser.“ Entscheidend sei vor allem das Auftreten als Einheit: „Wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten und unsere eigene Qualität einbringen, haben wir unsere Chancen.“

Morgen, 15:00 Uhr TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe VfL Bückeburg Bückeburg 15:00 PUSH

Mit Blick auf den Gegner hebt Lehmkuhl die individuelle Klasse hervor: „Natürlich haben sie mit Spielern wie Bastian Evers und Alexander Bremer individuelle Qualität.“ Gleichzeitig verweist er auf die Stärken seines Teams: „Aber wenn wir unsere eigene Qualität mit Bastian Helms, Tom Köppener und Leon Behrami einbringen, haben wir unsere Chancen.“

Neben taktischen Faktoren könnte auch das Momentum eine Rolle spielen: „Es wird auch vom Spielglück abhängen.“ Der Heimvorteil soll dabei helfen: „Es ist ein Heimspiel und eines der letzten in dieser Saison, deshalb wollen wir unbedingt gewinnen.“

Trotz aller Ambitionen bleibt die Einschätzung vorsichtig: „Wenn ich tippen müsste, würde ich eher auf ein Unentschieden gehen als auf einen Sieg.“ Klar sei jedoch: „Wir dürfen auf keinen Fall verlieren.“