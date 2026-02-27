Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Duell mit Tradition und Toren
Hannover 96 reist mit positiver Bilanz und Zweikampfstärke nach Bielefeld
Wenn Hannover 96 auf Arminia Bielefeld trifft, ist Spannung garantiert. Die Zahlen vor dem Aufeinandertreffen am Samstag sprechen für ein enges Duell – mit klaren Stärken auf beiden Seiten.
Leichter Vorteil für die Roten
Insgesamt standen sich beide Klubs in der Bundesliga und 2. Bundesliga bislang 33-mal gegenüber. Hannover 96 hat mit 13 Siegen knapp die Nase vorn, acht Partien endeten unentschieden, zwölfmal setzte sich Bielefeld durch. Der Erfolg im Hinspiel half den Niedersachsen, die Gesamtbilanz leicht zu ihren Gunsten zu verschieben.
Vor allem im Unterhaus des deutschen Fußballs sind Begegnungen beider Teams verlässlich unterhaltsam. In 17 Zweitliga-Duellen fielen insgesamt 65 Treffer – im Schnitt rund 3,8 Tore pro Spiel. Bemerkenswert: Ein torloses Remis hat es zwischen beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga noch nie gegeben.
Trainerduell mit gemeinsamer Vergangenheit
Eine besondere Note erhält die Partie durch die Verbindung der Cheftrainer. Hannovers Coach Christian Titz und Bielefelds Trainer Mitch Kniat kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Alemannia Aachen. Titz betreute dort zu Beginn der 2000er-Jahre die A-Junioren, während Kniat als Abwehrspieler und Kapitän zum Team gehörte.
Die größte Offensivstärke der Ostwestfalen liegt in ruhenden Bällen. Kein anderes Team der Liga erzielte so viele Tore nach Standardsituationen wie Bielefeld, mehr als ein Drittel aller Treffer resultiert aus Ecken, Freistößen oder Einwürfen. Besonders Linksverteidiger Tim Handwerker tritt als Vorbereiter in Erscheinung und bereitete zuletzt mehrfach per Ecke vor.
Zweikampfstärke als 96-Pfand
Hannover reist mit einer klaren Stärke an: 52 Prozent gewonnene Zweikämpfe bedeuten Ligabestwert. Bielefeld bildet mit 48 Prozent das Schlusslicht in dieser Statistik. Die Niedersachsen könnten somit über Physis und Intensität Vorteile im direkten Duell erzielen.
Die Voraussetzungen versprechen ein intensives Spiel – mit der Aussicht auf Tore und einem interessanten Vergleich zweier Mannschaften, deren Stärken unterschiedlicher kaum sein könnten.