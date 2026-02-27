Duell mit Tradition und Toren

Leichter Vorteil für die Roten Insgesamt standen sich beide Klubs in der Bundesliga und 2. Bundesliga bislang 33-mal gegenüber. Hannover 96 hat mit 13 Siegen knapp die Nase vorn, acht Partien endeten unentschieden, zwölfmal setzte sich Bielefeld durch. Der Erfolg im Hinspiel half den Niedersachsen, die Gesamtbilanz leicht zu ihren Gunsten zu verschieben. Vor allem im Unterhaus des deutschen Fußballs sind Begegnungen beider Teams verlässlich unterhaltsam. In 17 Zweitliga-Duellen fielen insgesamt 65 Treffer – im Schnitt rund 3,8 Tore pro Spiel. Bemerkenswert: Ein torloses Remis hat es zwischen beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga noch nie gegeben.

Trainerduell mit gemeinsamer Vergangenheit Eine besondere Note erhält die Partie durch die Verbindung der Cheftrainer. Hannovers Coach Christian Titz und Bielefelds Trainer Mitch Kniat kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Alemannia Aachen. Titz betreute dort zu Beginn der 2000er-Jahre die A-Junioren, während Kniat als Abwehrspieler und Kapitän zum Team gehörte. Die größte Offensivstärke der Ostwestfalen liegt in ruhenden Bällen. Kein anderes Team der Liga erzielte so viele Tore nach Standardsituationen wie Bielefeld, mehr als ein Drittel aller Treffer resultiert aus Ecken, Freistößen oder Einwürfen. Besonders Linksverteidiger Tim Handwerker tritt als Vorbereiter in Erscheinung und bereitete zuletzt mehrfach per Ecke vor.