Duell mit SV Nord-Lerchenau: ASV Dachau will dritten Sieg in Folge

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben den Aufstieg im Auge: Zunächst muss dazu ein Sieg gegen Nord-Lerchenau her.

Vier Spieltage bleiben den Bezirksliga-Fußballern des ASV Dachau Zeit, um drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz aufzuholen. Um die Aufstiegschance zu wahren, dürfen sich die Dachauer keine Ausrutscher erlauben. An diesem Samstag (13 Uhr) zählt deshalb im Heimspiel gegen den Tabellenzehnten SV Nord Lerchenau nur ein Sieg.

Koston will das Optimum aus seiner Mannschaft herauskitzeln. Wenn die Dachauer das Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen, sind sie klarer Favorit auf die drei Punkte. Im torlosen Hinspiel zeigte der Tabellenzehnte Nord-Lerchenau allerdings, dass er die Dachauer ärgern kann. „Damals haben sie uns vor Probleme gestellt”, erinnert sich Koston. „Es war hitzig und ein Vorgeschmack auf dieses Duell. Ich denke, dass die Einstellung über Sieg und Niederlage entscheiden wird.”

ASV-Trainer Matthias Koston geht selbstbewusst an die Aufgabe: „Die Tabelle lügt nach 26 Spieltagen nicht. Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden.”

ASV Dachau zielt auf drei Punkte ab

Die Dachauer haben in den vergangenen beiden Wochen mit den Siegen gegen Untermenzing (3:1) und in Aschheim (2:0) gezeigt, dass sie mit Druck umgehen können. Das wollen sie erneut unter Beweis stellen. Auch der SV Nord jubelte am vergangenen Spieltag. Mit dem 5:0-Sieg gegen Gerolfing beendeten die Lerchenauer eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg (ein Punkt). Bei nur drei Punkten Vorsprung auf die Relegationszone steckt das Team von Trainer Michael Westermair dennoch weiter im Abstiegskampf.

Die Dachauer wollen dafür sorgen, dass dies so bleibt. Gelingt es ihnen, ihre PS auf den Rasen zu bringen, sollten drei Punkte möglich werden. Damit würde der Aufstiegs-Showdown realer werden. Denn am vorletzten Spieltag empfangen die Dachauer den Tabellenzweiten Gaimersheim. Vergrößert sich der Rückstand der Dachauer bis dahin nicht, können sie mit einem Sieg am Konkurrenten vorbeiziehen.