Duell mit Meisterfavorit Wasserburg: Unterföhring nach Fehlstart unter Druck

Unterföhring – Eigentlich wollte der FC Unterföhring diese Saison die Landesliga rocken, doch bei drei Niederlagen in vier Spielen war davon bislang erschreckend wenig zu sehen. Jetzt empfängt man den von der Liga mehrheitlich zum Meisterfavoriten ernannten TSV Wasserburg (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion an der Bergstraße) und braucht nun die Wende zum Guten.

Die Unterföhringer hatten eigentlich auf dem Papier ein machbares Startprogramm, wobei in der Liga nach den Eindrücken der ersten Wochen irgendwie alle Spiele 50:50 sind. Und doch tut sich Trainer Sebastian Fritz leicht, den Grund für die drei Niederlagen zu formulieren: „Sieben unserer bislang elf Gegentore sind selbst verschuldet.“ Dabei denkt er an einen tödlichen Fehlpass direkt in den Fuß das gegnerischen Mittelstürmers oder den irren Versuch, als letzter Mann gegen drei Angreifer ins Dribbling zu gehen. „Solche Fehler passieren nicht einmal in der F-Jugend“, ärgert sich Fritz. Die Verhinderung der Geschenke an die Kontrahenten wird erschwert durch die Verteilung der Blackouts quer durch den Kader. „Die Gegner waren nicht besser“, lautet das Fazit des Trainers, „wir haben uns selbst geschlagen.“

Deshalb schaut er nun vor dem Duell mit dem prominent besetzten Kader der Wasserburger vor allem auf das eigene Personal. Der FCU muss konzentrierter agieren und im Spiel von hinten heraus nicht mehr das teilweise aberwitzige Risiko gehen. Der eigentliche Abwehrchef Sahin Bahadir ist weiterhin gesperrt, aber Florian Orth könnte in der Innenverteidigung ins Team rücken. Offensiv steht Luis Fischer wieder zur Verfügung.