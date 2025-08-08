Duell mit einem der Großen der 3. Liga

Nach dem Auftakt in Hoffenheim kehrt der TSV Havelse am Samstag in heimische Gefilde zurück – wenn auch nicht ins Wilhelm-Langrehr-Stadion, sondern ins Eilenriedestadion in Hannover. Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt der Aufsteiger mit Rot-Weiss Essen einen Gegner, der nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch eine Herausforderung darstellt. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet reist mit gefestigtem Kader, klaren Ambitionen und erfahrungsgemäß großer Fanunterstützung an.

Essen, 1955 Deutscher Meister und über viele Jahre im Profi-Oberhaus vertreten, hat sich seit dem Wiederaufstieg 2022 als fester Bestandteil der 3. Liga etabliert. Unter Trainer Uwe Koschinat schloss RWE die Vorsaison auf Rang acht ab und gehört mit gezielten Verstärkungen wie Marvin Obuz, Luca Bazzoli und Leihspieler Jannik Hofmann zu den Kandidaten, die im Aufstiegsrennen mitmischen könnten. Der Ligaauftakt verlief solide: Beim 1:1 gegen 1860 München bewiesen die Essener frühe Offensivqualität, ließen aber in der Schlussphase Punkte liegen.

Für den TSV Havelse ist die Partie mehr als nur eine Standortbestimmung. Das Duell mit RWE ist eine Gelegenheit, die Euphorie aus Aufstieg und Pokalerfolg in der 3. Liga zu verankern. Trainer Samir Ferchichi kann auf eine Mannschaft setzen, die sich in den englischen Wochen zum Saisonstart bereits auf hohem Niveau behauptete. Verteidiger Leon Sommer brachte die Stimmung im Kader auf den Punkt: hochmotiviert, fokussiert und mit Vorfreude auf ein Spiel, das sportlich wie stimmungstechnisch Maßstäbe setzen könnte.