Duell mit dem Topfavoriten – Steimbke reist zum Tabellenführer

– Foto: Carsten Brehm

Die Rollenverteilung vor dem Spitzenspiel des fünften Spieltags in der Bezirksliga Hannover 1 ist klar: Der VfL Bückeburg geht als Tabellenführer und torhungriger Absteiger mit breiter Brust in die Partie gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Doch Steimbkes Trainer Dennis Pissor will sich und seine Mannschaft nicht schon im Vorfeld geschlagen geben – auch wenn die Personallage alles andere als optimal ist.

Mit vier Siegen aus vier Spielen und einem imposanten Torverhältnis von 17:1 führt der VfL Bückeburg die Liga aktuell an. Besonders eindrucksvoll: Das jüngste 8:1 beim SV Esperke, bei dem sich gleich sieben verschiedene Bückeburger in die Torschützenliste eintragen konnten. Offensiv variabel, defensiv stabil – die Handschrift von Trainer Michael Evers ist bereits in der frühen Phase der Saison deutlich erkennbar. Steimbke, aktuell mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Rang sechs, wird am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) die schwere Aufgabe zuteil, als erstes Team in dieser Saison etwas Zählbares aus einem Duell mit dem VfL mitzunehmen. Beim 3:0 gegen den SV Heiligenfelde zeigte sich die Elf von Dennis Pissor zuletzt vor allem effizient: Zwei Treffer vor der Pause durch Luis Bernardo Oetting und Moritz Strutz, ein weiteres Tor durch Oetting im zweiten Durchgang – und hinten stand die Null.

Pissor äußerte sich mit großem Respekt vor dem Gegner: „Bückeburg ist extrem stark gestartet. Die haben bisher nur ein Gegentor bekommen. Für mich eher eine Landesligatruppe als eine Bezirksligatruppe.“ Gleichzeitig betonte er jedoch, dass seine Mannschaft ambitioniert in die Partie gehe: „Nichtsdestotrotz fahren wir da hin und wollen natürlich versuchen, die Ersten zu sein, die ihnen einen Punkt abnehmen – am besten drei.“ Personalsorgen bremsen den Optimismus