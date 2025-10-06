Duell mit dem Tabellenführer aus Mühlhausen...

Mit dem TSV Mühlhausen hatte man dieses mal den Tabellenführer und zeitgleich treffsichersten Angriff in Nordendorf zu Gast. Mit ganzen 25 erzielten Treffern in 6 Spielen war für den SVN klar, es kommt auf eine solide Defensivleistung an.

Aber genau heute musste das Trainerteam Bernhard Oswald und Frederic Arndt die Defensive gleich zweimal umbauen, da mit Pascal Maierfels und Kapitän Tobias Stanikowski zwei Stammspieler fehlten. Dies tat der Leistung aber keinen Abbruch. Nordendorf begann das Spiel unaufgeregt und kontrolliert. In der Abwehr wusste man um die Gefahr des Gegners und im Angriff spielte der SVN wieder sein starkes Tempospiel aus. Und so kam man schon direkt in den ersten Minuten zu gefährlichen Situationen vorm Gästetor. In der 9. Minute war es dann bereits so weit, die Abwehr von Mühlhausen blockte einen Schuss regelwidrig im Strafraum, den fälligen Handelfmeter verwandelte Joshua Aydogan sicher zum 1:0. Bereits 10 Minuten später konnte man das 2:0 nachlegen. Erneut war es Joshua Aydogan, der mit viel Tempo auf das Gästetor zulief und dann auf den vorm Tor freistehenden Frederic Arndt quer legte, der nur noch einnetzen brauchte. Nur weitere 5 Minuten später hätte Frederic Arndt sein Tor-Konto weiter füllen können, der Schuss wurde aber gerade noch von der Mühlhauser Hintermannschaft abgeblockt, landete jedoch direkt vor den Füßen von Ioannis Gkountoglou der mit etwas Unterstützung einer Windböe den Ball unhaltbar zum 3:0 ins Netz beförderte. Danach reagierten die Gäste erst mal mit einem Doppelwechsel, um den völlig verkorksten Spielstart doch noch rumreißen zu können. Dies zeigte auch Wirkung, Mühlhausen erkämpfte sich mehr Spielanteile und kam dann auch gefährlich vors Nordendorfer Tor. Einer dieser Angriffe wäre in der 40. Minute um ein Haar im Kasten der Hausherren gelandet, aber Fabian Schar schaffte es beinahe schon akrobatisch den Ball von der Linie zu kratzen und den Anschlusstreffer zu verhindern. So ging es für viele doch etwas überraschend ziemlich eindeutig mit 3:0 in die Pause.