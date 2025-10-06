Duell mit dem Tabellenführer aus Mühlhausen...

Mit dem TSV Mühlhausen hatte man dieses mal den Tabellenführer und zeitgleich treffsichersten Angriff in Nordendorf zu Gast. Mit ganzen 25 erzielten Treffern in 6 Spielen war für den SVN klar, es kommt auf eine solide Defensivleistung an.
Aber genau heute musste das Trainerteam Bernhard Oswald und Frederic Arndt die Defensive gleich zweimal umbauen, da mit Pascal Maierfels und Kapitän Tobias Stanikowski zwei Stammspieler fehlten. Dies tat der Leistung aber keinen Abbruch. Nordendorf begann das Spiel unaufgeregt und kontrolliert. In der Abwehr wusste man um die Gefahr des Gegners und im Angriff spielte der SVN wieder sein starkes Tempospiel aus. Und so kam man schon direkt in den ersten Minuten zu gefährlichen Situationen vorm Gästetor. In der 9. Minute war es dann bereits so weit, die Abwehr von Mühlhausen blockte einen Schuss regelwidrig im Strafraum, den fälligen Handelfmeter verwandelte Joshua Aydogan sicher zum 1:0. Bereits 10 Minuten später konnte man das 2:0 nachlegen. Erneut war es Joshua Aydogan, der mit viel Tempo auf das Gästetor zulief und dann auf den vorm Tor freistehenden Frederic Arndt quer legte, der nur noch einnetzen brauchte. Nur weitere 5 Minuten später hätte Frederic Arndt sein Tor-Konto weiter füllen können, der Schuss wurde aber gerade noch von der Mühlhauser Hintermannschaft abgeblockt, landete jedoch direkt vor den Füßen von Ioannis Gkountoglou der mit etwas Unterstützung einer Windböe den Ball unhaltbar zum 3:0 ins Netz beförderte. Danach reagierten die Gäste erst mal mit einem Doppelwechsel, um den völlig verkorksten Spielstart doch noch rumreißen zu können. Dies zeigte auch Wirkung, Mühlhausen erkämpfte sich mehr Spielanteile und kam dann auch gefährlich vors Nordendorfer Tor. Einer dieser Angriffe wäre in der 40. Minute um ein Haar im Kasten der Hausherren gelandet, aber Fabian Schar schaffte es beinahe schon akrobatisch den Ball von der Linie zu kratzen und den Anschlusstreffer zu verhindern. So ging es für viele doch etwas überraschend ziemlich eindeutig mit 3:0 in die Pause.
Aber auch in Halbzeit zwei hieß es hellwach zu sein, vor allem in der Defensive. Nicht umsonst hat der Angriff von Mühlhausen bisher die meisten Tore der Liga auf dem Konto und genau das spürte auch der SVN. Keeper Jonas Oswald wurde mehr als einmal gefordert und konnte seinen Kasten überragend sauber halten. Mit dieser Sicherheit im Rücken konnte der SVN vorne weitere Ausrufezeichen setzen. In Minute 63 konnte Julian Mehring nach Querpass von Ioannis Gkountoglou auf 4:0 erhöhen. Nur 5 Minuten später hatte Denis Rotter die Möglichkeit ein noch deutlicheres Ergebnis herzustellen, prallte aber am körperlich deutlich überlegenen Gästekeeper ab, der sich in dieser Situation unfair behandelt fühlte und seinerseits unsportlich reagierte. Schiedsrichter Ali Uzun ahndete dieses Verhalten und stellte den Keeper 10 Minuten vom Feld. In der Folgezeit konnte der SVN die Zeitstrafe des Torhüters aber nicht gewinnbringend nutzen. Im Gegenteil, Mühlhausen schaffte es den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten und zwang sogar Heim-Torwart Jonas Oswald zu weiteren Glanztaten. Dies löste bei dem ein oder anderen Gästespieler gewaltig Frust aus, der sich beim Angreifer aus Mühlhausen auch entlud. Dieser musste folglich in der 79. Minute dann mit Gelb-Rot vom Feld. Auch in den restlichen Spielminuten ließ der SVN nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil, in Minute 88 schaffte es nochmal Ioannis Gkountoglou den Ball gefährlich vors Gästetor zu bringen. Dort standen die beiden Einwechselspieler Kevin Ennesser, der den Ball sauber runterstoppte und auf David Fleßner ablegte, der zum 5:0 Endstand verwandelte.
Heute stimmte einfach alles, eine hervorragende Defensivleistung gepaart mit Glanzparaden und einem effektiven Angriff verhalfen dem SVN zum hochverdienten Sieg über den Tabellenführer aus Mühlhausen. Nächste Woche geht es zum Tabellen-Vorletzten, dem SV Echsheim-Reicherstein II. Wenn die Jungs aus Nordendorf wieder eine solche Leistung abrufen können, kann man dort die nächste Punkte holen und sich oben in der Tabelle festsetzen.