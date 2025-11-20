Duell Kapellen gegen Gnadental 2.0

In der Meisterschaft bezwang der SC Kapellen am Sonntag die DJK Gnadental mit 3:1. Nur fünf Tage später treffen die beiden Landesligisten wieder aufeinander, diesmal allerdings im Viertelfinale des Kreispokals und nicht am Nixhütter Weg, sondern im Jupp-Breuer-Stadion an der Weimarstraße in Kapellen.

Dem guten Verhältnis der Klubs untereinander hat die erste Konfrontation nicht geschadet. „Und das bleibt auch am Freitag so, egal, wie das Spiel ausgeht“, stellt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber klar. Stress hat DJK-Trainer Sebastian Michalsky allerdings schon vor dem Anpfiff um 20 Uhr, ist er doch seit Mittwoch beruflich in Istanbul im Einsatz. Weil der ursprünglich gebuchte Flieger zurück nach Hause in der Millionenmetropole am Freitag erst um 15 Uhr abhebt, hat sich der 41-Jährige für einen früheren Flug entschieden. Jetzt geht es in der Nacht um 3.30 Uhr los. Trotzdem dürfte er am Abend voll bei der Sache sein. „Das ist für uns kein Bonusspiel“, versichert er. „Wir wollen im Pokal schon weiterkommen.“

Der sehr unbefriedigende Auftritt am Sonntag hat den Coach in seiner Auffassung bestätigt: „Wir sind gerade in einer nicht so einfachen Phase. Im Moment fühlt es sich fußballerisch schlechter an als am ersten Spieltag.“ Der noch gemeinsam mit seinen Co-Trainern Andrej Hildenberg und Denis Zagorica erarbeitete Matchplan sieht darum vor, „aktiver als am Sonntag aufzutreten, mit mehr Ballbesitz.“ Nicht nur darum geht Ferber davon aus, „dass es nicht noch mal so wird wie im ersten Spiel. Ich bin mir sicher, Gnadental hat daraus auch was gelernt.“

Vor heimischem Publikum gibt es für ihn indes kein Vertun. „Unser Ziel ist natürlich weiterzukommen.“ Gut möglich aber, dass Trainer Lennart Ingmann das Match nutzen wird, um ein wenig zu rotieren. Anbieten würde sich zum Beispiel der Einsatz von Lorenz Kowalle und Simon Sasse, die sich nach Verletzungen in der Zweitvetretung des SCK wieder in den Kader hineingearbeitet haben. Michalsky ist derweil noch nicht so sicher, ob er den angeschlagenen Leon Borkowski, der am Sonntag verletzt vom Feld humpelte, und Vojno Jesic, am Dienstag erstes Training nach schwerer Erkältung mit 40 Grad Fieber, schon wieder Einsätze zumuten kann.

Außerdem spielen: SV Rosellen - SV Bedburdyck/Gierath; SG Grimlinghausen/Norf - 1. FC Grevenbroich-Süd, beide Spiele Donnerstag, 20 Uhr