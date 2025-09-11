Duell in Luthe: Rehren will Favoritenrolle bestätigen

Am 6. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 trifft der Tabellenvierte MTV Rehren A/R auf den TSV Luthe. Auf dem Papier gehen die Gäste als Favorit in die Partie, doch die jüngsten Ergebnisse der Hausherren mahnen zur Vorsicht.

Der TSV Luthe, derzeit Tabellenelfter mit sechs Punkten, hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er auch gegen etablierte Teams bestehen kann. Besonders bemerkenswert: Der 2:1-Auswärtserfolg bei Gehrden trotz Unterzahl sowie der Heimsieg gegen den FC Springe. Beide Spiele unterstrichen, dass Luthe in der Lage ist, auch unter Druck entscheidende Akzente zu setzen. Gleichwohl ist die Defensivbilanz mit 18 Gegentreffern nach fünf Partien noch immer die schwächste der Liga.

Der MTV Rehren hat sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Goltern in der Spitzengruppe festgesetzt. Trainer Mike Schönherr lobte bereits die „stabile Leistung, insbesondere defensiv, wirklich wenig zugelassen“ – eine Konstanz, die sich auch in der Statistik widerspiegelt: Nur ein Gegentor in fünf Spielen bedeutet die derzeit beste Abwehr der Liga.

Vor dem Auftritt in Luthe warnte Schönherr jedoch vor Nachlässigkeiten: „Das ist ein Spiel, wo wir natürlich den nächsten Dreier holen wollen. Wir sind wahrscheinlich leicht favorisiert aufgrund der Tabellensituation, aber wissen natürlich auch, wie gefährlich solche Spiele sein können.“