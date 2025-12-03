Duell in Jena: Babelsberg will Selbstvertrauen aus Berlin-Sieg nutzen

Der SV Babelsberg 03 steht am 18. Spieltag der Regionalliga Nordost vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Sonntag tritt die Mannschaft aus Potsdam beim FC Carl Zeiss Jena an, der mit 37 Punkten und einer Bilanz von 11 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen auf Rang zwei liegt. Babelsberg belegt derzeit mit 19 Punkten den 11. Tabellenplatz und kämpft darum, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu halten.

Der SV Babelsberg 03 weist bisher 5 Siege, 4 Remis und 8 Niederlagen auf. Mit einem Torverhältnis von 25:29 liegt die Mannschaft im unteren Mittelfeld. Ein Punktgewinn in Jena hätte unmittelbare Wirkung im Kampf um mehr Abstand zu den unteren Rängen, denn die Konkurrenz im Tabellenkeller ist dicht beieinander.

Der Gastgeber aus Jena präsentiert sich mit 34 erzielten Treffern und einem Torverhältnis von 34:15 als offensivstark und defensiv stabil. Nur Lok Leipzig steht in der Tabelle noch vor dem FC Carl Zeiss Jena.

Rückenwind nach dem Sieg in Berlin

Der jüngste Erfolg gibt Babelsberg zusätzlichen Antrieb:

Beim 2:0-Erfolg bei Hertha BSC II setzte sich die Mannschaft vor 676 Zuschauern durch. Linus Queißer sorgte mit seinen Treffern in der 77. und 87. Minute für die Entscheidung.

Dieser Auswärtssieg war wichtig – nicht nur wegen der drei Punkte, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie Babelsberg geduldig blieb und die Partie in der Schlussphase für sich entschied. Mit diesem Selbstvertrauen reist das Team nun nach Thüringen.

Duell mit einer der stärksten Defensiven

Der FC Carl Zeiss Jena stellt eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga. Nur 15 Gegentore in 17 Spielen zeigen die Qualität der Gastgeber im defensiven Verbund. Für Babelsberg bedeutet das, konzentriert und kompakt aufzutreten und gleichzeitig mutig Wege nach vorn zu suchen. Der Erfolg in Berlin hat gezeigt, dass die Mannschaft Spiele auch spät entscheiden kann – ein Faktor, der in Jena erneut wichtig werden könnte.

Ein Spiel mit Bedeutung für die Tabelle

Der Abstand nach unten ist schmal, der Blick nach oben bleibt möglich. In dieser Konstellation hat das Spiel in Jena besonderen Wert für den SV Babelsberg 03. Jeder Punkt kann entscheidend sein, um sich im Rennen um die Plätze im Mittelfeld zu behaupten.

Mit dem Selbstbewusstsein aus dem jüngsten Sieg und der notwendigen Disziplin will Babelsberg dem Tabellenzweiten ein intensives und umkämpftes Spiel liefern.