Duell im Tabellenmittelfeld: Wer bleibt auf Schlagdistanz?

In der Bezirksliga Braunschweig 2 werden am Donnerstagabend zwei Nachholspiele ausgetragen, die vor allem im engen Tabellenmittelfeld von Bedeutung sind. Während Schwicheldt und Leiferde im direkten Duell ihre Bilanz ausgleichen wollen, geht es für Wenden und Lafferde darum, sich etwas Luft zu verschaffen. Die Hinspiele verliefen jeweils eng – auch dieses Mal sind ausgeglichene Partien zu erwarten.

Beide Mannschaften trennen vor der Partie nur vier Punkte: Leiferde steht mit 31 Zählern auf Rang acht, Schwicheldt folgt mit 27 Punkten auf Platz zehn. Das Hinspiel entschied Leiferde knapp mit 3:2 für sich, seither konnten beide Teams nur bedingt Konstanz zeigen. Schwicheldt wird auf den Heimvorteil setzen, um die Bilanz auszugleichen und Anschluss ans gesicherte Mittelfeld zu halten. Leiferde könnte mit einem Sieg endgültig einen Haken an den Abstiegskampf machen.

FC Wenden 1920 – SV Teutonia Groß Lafferde (Donnerstag, 19:00 Uhr)

Wenden (28 Punkte) und Lafferde (27 Punkte) befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft im unteren Mittelfeld und stehen unter dem Druck, sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Im Hinspiel setzte sich Teutonia mit 2:0 durch – ein Ergebnis, das Wenden nun zu Hause wettmachen will. Beide Teams verfügen über solide Offensivreihen, lassen in der Defensive aber immer wieder Schwächen erkennen. Ein Spiel auf Augenhöhe, das durch Kleinigkeiten entschieden werden könnte.