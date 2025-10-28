 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Duell im Tabellenkeller: SV Altlüdersdorf empfängt Oranienburg

Brandenburgliga: Die Übersicht über das Nachholspiel

Mit dem Nachholspiel zwischen dem SV Altlüdersdorf und dem Oranienburger FC Eintracht 1901 wird der vorgezogene 15. Spieltag der Brandenburgliga am morgigen Mittwoch komplettiert. Beide Mannschaften stehen im Tabellenkeller und wollen den Anschluss ans rettende Ufer wahren.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
19:30live

Im Nachholspiel treffen zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Der SV Altlüdersdorf belegt mit vier Punkten den letzten Tabellenplatz und kassierte zuletzt eine deutliche 1:6-Niederlage beim 1. FC Frankfurt. Danny Mank eröffnete in der 9. Minute das Torfestival für die Gastgeber, ehe Lennox Liebner in der 43. Minute auf 2:0 erhöhte. Lukas Bianchini traf kurz nach Wiederbeginn in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1, doch Frankfurt setzte sich anschließend mit Treffern von Lennox Liebner (53. Minute), Marcel Georgi (61. Minute), Steven Scharlei (64. Minute) und Jakub Mizerski (84. Minute) deutlich durch.

Auch der Oranienburger FC Eintracht kämpft mit einem schwierigen Saisonverlauf. Zwar feierte der OFC zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg in Ludwigsfelde den zweiten Erfolg der Saison, doch mit nur sieben Punkten liegt die Mannschaft weiterhin im Tabellenkeller. Das entscheidende Tor erzielte Abdul-Hamid Saadaev in der 76. Minute.

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Altlüdersdorf braucht dringend einen Sieg, um den Rückstand auf das rettende Ufer zu verkürzen, während Oranienburg mit einem Erfolg den Sprung aus der Gefahrenzone schaffen könnte. Die Partie verspricht Spannung pur, denn in dieser Begegnung geht es für beide um mehr als nur drei Punkte – es geht um ein Stück Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

