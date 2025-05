Duell gegen Meister Goch ist Bewährungsprobe für den VfL Tönisberg

Auf den VfL Tönisberg wartet eine schwierige Aufgabe. – Foto: Andre Peters

Eine nicht alltägliche Konstellation gibt es in der Gruppe 4 der Bezirksliga am vorletzten Spieltag. Die vier ersten Teams treffen aufeinander, wobei es bereits am Freitagabend auf dem Sportplatz an der Schaephuysener Straße in Tönisberg los geht. Der dort beheimatete VfL, zuletzt gut in Schwung, erwartet die bereits als souveränen Meister feststehende Viktoria Goch. Am Sonntag trifft dann der FC Neukirchen-Vluyn, derzeit zwei Zähler hinter den Tönisbergern liegend, auf den TuS Asterlagen. Der hat schon vier Punkte weniger auf der Habenseite als das VfL-Team der Trainer Justin Müller und David Machnik. Sowohl über Neukirchen-Vluyn als auch über Asterlagen ist unterdessen zu hören und zu lesen, dass beide vor einem totalen Ausverkauf stehen. Von Euphorie beim noch spielenden Personal um den Relegationsplatz sei demnach wenig zu spüren.

Heute, 20:00 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg Viktoria Goch Vikt. Goch 20:00 live PUSH Die Tönisberger, deren Kader mittlerweile arg geschrumpft ist, müssen Alexander Schmidt (Schlüsselbeinbruch) und Fabian Kempkens (Urlaub) ersetzen. Da kommt es ganz gut, dass nach langer Pause Simon Kuschel in dieser Woche wieder erste Gehversuche gemacht hat, um wenigstens auf der Bank zu sitzen. Auch Cihan Rüzgar sollte seine Blessur aus der Vorwoche auskuriert haben.

Obwohl für die Gocher, die das Hinspiel mit 3:2 gewannen, seit längerem alles gelaufen ist, lassen sie die Zügel, wie vergangenen Sonntag beim 8:1 in Kevelaer deutlich wurde, nicht schleifen. Sie verfügen über eine ausgeglichene Offensive, in der alle Spieler Tore erzielen können. Ein kluger Schachzug war in der Winterpause die Rückholaktion von Levon Kürkciyan von der SGE Bedburg-Hau. Der 30-Jährige hat seitdem 14 Mal für das Team des nach Biemenhorst wechselnden Trainers Daniel Beine getroffen. Bockum vor dem Klassenerhalt