Conor Tönnies (l.) und Arne Wessels waren das beste Oberliga-Duo der vergangenen Saison und spielten in der Regionalliga West erstmals gegeneinander. – Foto: SSVg Velbert 02

Duell gegen Conor Tönnies: Arne Wessels schießt BVB zum Sieg Arne Wessels und Conor Tönnies bildeten in der abgelaufenen Oberliga-Saison das beste Duo der Liga und trafen in der Regionalliga mit Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund nun erstmals aufeinander. Wessels schoss den BVB gegen Tönnies zum Sieg. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein Bor.Dortmund II F. Düsseld. II Arne Wessels Conor David Tönnies

Im ehrwürdigen Paul-Janes-Stadion hat es am Sonntag ein besonderes Wiedersehen gegeben: Conor Tönnies (25 Tore, zehn Vorlagen) und Arne Wessels (34 Tore, 16 Vorlagen) trafen nach ihrer gemeinsamen wie überragenden Zeit bei der SpVg Schonnebeck erstmals als Gegner aufeinander. Wessels sicherte Borussia Dortmund U23 einen Auswärtssieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.

Heute, 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II Borussia Dortmund Bor.Dortmund II 0 2 Abpfiff Am 9. Spieltag der Regionalliga West mussten sich das Top-Duo der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Saison lange gedulden, bis sie gemeinsam auf dem Rasen standen. Der BVB ging durch Ben Hüning nach der Pause in Führung (50.), allerdings drückte die Zweitliga-Reserve in der Folge auf den Ausgleich; Babis Drakas sah sich gar in der 68. Minute zu einer Notbremse gezwungen, weshalb Dortmund II die Partie zu zehnt beendete.

Wessels erzielt sein zweites Regionalliga-Tor Jens Langeneke schickte Tönnies in der 86. Minute auf das Feld, Wessels folgte zwei Minuten später beim BVB - und sollte das erste Aufeinandertreffen als Gegner entscheiden. Der Torjäger jubelte in der 92. Minute über seinen zweiten Saisontreffer und den 2:0-Erfolg, durch den Dortmund II mit Fortuna Düsseldorfs U23 in der Regionalliga-Tabelle gleichzieht (beide Teams haben 14 Punkte und damit fünf weniger als Spitzenreiter Sportfreunde Siegen).