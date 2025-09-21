Duell gegen Conor Tönnies: Arne Wessels schießt BVB zum Sieg

Im ehrwürdigen Paul-Janes-Stadion hat es am Sonntag ein besonderes Wiedersehen gegeben: Conor Tönnies (25 Tore, zehn Vorlagen) und Arne Wessels (34 Tore, 16 Vorlagen) trafen nach ihrer gemeinsamen wie überragenden Zeit bei der SpVg Schonnebeck erstmals als Gegner aufeinander. Wessels sicherte Borussia Dortmund U23 einen Auswärtssieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.
Am 9. Spieltag der Regionalliga West mussten sich das Top-Duo der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Saison lange gedulden, bis sie gemeinsam auf dem Rasen standen. Der BVB ging durch Ben Hüning nach der Pause in Führung (50.), allerdings drückte die Zweitliga-Reserve in der Folge auf den Ausgleich; Babis Drakas sah sich gar in der 68. Minute zu einer Notbremse gezwungen, weshalb Dortmund II die Partie zu zehnt beendete.
Jens Langeneke schickte Tönnies in der 86. Minute auf das Feld, Wessels folgte zwei Minuten später beim BVB - und sollte das erste Aufeinandertreffen als Gegner entscheiden. Der Torjäger jubelte in der 92. Minute über seinen zweiten Saisontreffer und den 2:0-Erfolg, durch den Dortmund II mit Fortuna Düsseldorfs U23 in der Regionalliga-Tabelle gleichzieht (beide Teams haben 14 Punkte und damit fünf weniger als Spitzenreiter Sportfreunde Siegen).
Das starke Duo, das auch schon in der Jugend für den Essener Oberligisten stürmte, traf sich auch im Zweikampf, herzte sich aber nach Abpfiff. Wessels kam bislang siebenmal als Joker beim BVB zum Einsatz, für Tönnies war es nach einer Verletzung der dritte Einsatzv von der Bank.
Fortuna Düsseldorf II – Borussia Dortmund II 0:2
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster (86. Elias Egouli), Leo Mirgartz, David Savic (50. Maksym Len), Arno Krause (74. Noah Nikolaou), Simon Vu (86. Conor David Tönnies), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp (74. Charlison Benschop), Si-woo Yang - Trainer: Jens Langeneke
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Almugera Kabar, Michael Eberwein (88. David Lelle), Antonio Fóti (88. Arne Wessels), Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo (80. Nick Cherny), Joseph Boyamba (74. Jonas Feddersen), Pharell Kegni (74. Bennedikt Wüstenhagen) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Ben Hüning (50.), 0:2 Arne Wessels (90.+1)
Rot: Babis Drakas (68./Borussia Dortmund II/Notbremse)