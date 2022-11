Duell gegen 1860 statt Bundesliga-Topspiel: Freiburg-Ultras rufen zu Drittliga-Besuch auf Boykott gegen RB Leipzig

Freiburg/München – Am 9. November tritt der SC Freiburg gegen RB Leipzig in der Bundesliga an. Ein Spiel zweier Topmannschaften – das Duell war letzte Saison noch das Pokalfinale. Für die Freiburg-Fans ein Muss, könnte man meinen. Die Realität sieht aber anders aus. Die „Corillos“ (Ultras der Breisgauer) fordern alle Fans auf, das Spiel nicht zu besuchen, sondern das Spiel der Reserve gegen den TSV 1860 München in der 3. Liga anzuschauen.

„Das Spiel bei RB wird diese Saison nicht besucht. Die Gründe, warum ein Spiel dort kein normales Spiel ist, wurden bereits zum Pokalfinale ausführlich dargestellt.“

„Corillos“ bei Facebook

Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Pokalfinale im Mai. Damals schrieben die Ultras einen Artikel, in dem sie erläutern, warum das Spiel kein „normales Spiel“ sei. Die Hauptkritik am Gegner ist der ungewöhnliche Weg RB Leipzigs in die Bundesliga und die fehlende Tradition des Klubs. Zur Erklärung: RB Leipzig – der Verein, der zu 99 % der Energy-Drink-Marke und nur zu einem Prozent den Fans gehört – kaufte 2009 einen Fünftligisten auf und startete so nicht „von ganz unten“. Viele Fans in ganz Deutschland sind deswegen nicht immer positiv gegenüber dem Klub gestimmt. Aus diesem und anderen Gründen, die sie auf ihrer Website klar nennen, boykottieren Teile der Freiburger Fans – allen voran eben diese „Corillos“ – das Spiel.