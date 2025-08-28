Duell Erster gegen Letzter beim FC Srbija Ulm

Nach drei Spieltagen zeigt sich ein klares Bild an der Tabellenspitze der Landesliga, Staffel 4. FV Rot-Weiß Weiler ist ohne Punktverlust, während SC Staig und FV Olympia Laupheim mit sieben Zählern folgen. Die Verfolger SV Mietingen und Türkspor Neu-Ulm wollen ihre guten Starts bestätigen. Am Tabellenende kämpfen TSV 1889 Buch und FC Srbija Ulm noch um den ersten Punktgewinn. Der kommende Spieltag verspricht spannende Duelle zwischen Aufsteigern, etablierten Teams und Abstiegskandidaten.

Buch steht nach drei Niederlagen noch ohne Punkt da, während Reinstetten auf Rang 9 steht. Nach enttäuschenden Ergebnissen wird die Partie zeigen, ob Buch die Trendwende schaffen kann.

Mietingen will mit sechs Punkten aus drei Spielen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Türkspor Neu-Ulm konnte bisher beide Auftritte gewinnen. Auf Seiten Mietingens fielen bislang 11 Tore. Das Duell verspricht Offensivfußball: Beide Teams haben in den letzten Partien regelmäßig getroffen.

Biberach/Riß ist noch sieglos, Kressbronn rangiert im Tabellenkeller. Nach drei Partien zum Start ohne Dreier wird dern FV Biberach/Riß versuchen, den ersten Sieg einzufahren. Kressbronn konnte bislang zwei Tore erzielen, bei vier Gegentreffern.

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen FC Wangen Wangen 17:00

Riedlingen ist nach zwei Spielen mit einem Sieg auf Platz 10, Wangen steht mit vier Punkten knapp davor. Wangen gewann zuletzt 3:1 gegen Heimenkirch. Die bisherigen Torerfolge: Wangen sieben Tore in drei Spielen, Riedlingen zwei Treffer.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SC Staig SC Staig 15:00

SSG Ulm 99 belegt mit vier Punkten einen Mittelfeldplatz, Staig liegt als Aufsteiger überraschend auf Rang 2. SC Staig gewann zuletzt 5:1 gegen Mietingen, während Ulm 99 2:0 gegen Bad Schussenried siegte. Damit treffen zwei Teams mit starkem Offensivspiel aufeinander.

Der TSV Neu-Ulm sammelte bisher vier Punkte aus zwei Spielen, Laupheim sieben Punkte und ein Torverhältnis von 5:1. Die Formkurven deuten auf ein spannendes Duell, in dem beide Mannschaften auf Kontinuität und Tore setzen werden.

FC Srbija Ulm ist noch sieglos, Rot-Weiß Weiler führt die Tabelle souverän an. Rot-Weiß Weiler konnte in drei Spielen fünf Tore erzielen und steht defensiv solide. Srbija muss an seinen Abschlüssen arbeiten, um die Null-Punkte-Bilanz aufzubrechen.

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried TSV Heimenkirch Heimenkirch 19:00