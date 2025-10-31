Duell der Zu-Null-Gewinner in Münsing

Beide Teams gewannen ihre letzten Partien ohne Gegentor – Münsing setzt auf Rückkehrer, bei Peißenberg überzeugt die Defensive.

Es gibt diverse Arten das sportliche Geschehen einer Liga tabellarisch darzustellen. Schaut man auf die – letztlich entscheidende – Gesamttabelle, spielt der SV Münsing am Samstag um 16.15 Uhr als Tabellenvierter gegen den TSV Peißenberg auf Rang elf im Tableau. Doch in der Formtabelle, die die Leistungen der jüngsten fünf Partien berücksichtigt, liegen die Gäste nach drei Siegen aus vier Spielen momentan auf Platz drei und damit vor dem SVM. „Unser Auftrag ist es nun deren Form zu brechen und unsere zu halten“, fordert deshalb Münsings Trainer Martin Grelics.

Nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen Unterammergau darf seine Mannschaft wieder selbstbewusst an die Sache rangehen. Nachdem der Oktober bis dato eher unbefriedigende Ergebnisse beinhaltete, passte diesmal das Verhältnis von Aufwand und Ertrag wieder zusammen. „Man hat aber trotzdem gesehen, dass du in jedem Spiel Leistung bringen musst“, betont Grelics.

Bereits das Hinspiel in Peißenberg (1:0) zum Saisonauftakt war alles andere als ein Selbstläufer. „Da haben sie es uns echt schwer gemacht“, erinnert sich der Coach. Gerade defensiv sieht Grelics die Stärken der Peißenberger; ihre drei Siege holten sie alle zu Null, unter anderem am vergangenen Wochenende bei der DJK Waldram (1:0). Eine interessante Parallele zu den Münsingern, die bei ihren sechs Erfolgen ebenfalls ohne Gegentor blieben.

Insgesamt bewertet Martin Grelics die Hinrunde mit 23 Punkten als zufriedenstellend, zudem wähnt er sein Team in der Entwicklung auf dem richtigen Weg. „Aber das bringt nichts, wenn wir nicht gewinnen“, begründet er, warum drei Punkte am Wochenende für ihn das alternativlose Ziel sind.

Beim SV Münsing kehren Julian Hauptmann, Michael Brandes und Eric Maier zurück in den Kader; ein Einsatz von Torjäger Hans Zachenbacher (Knieprobleme) ist weiterhin fraglich.