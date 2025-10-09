Duell der Verfolger zwischen VfB Krieschow II gegen Wacker Ströbitz

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin FV Erkner 1920 FV Erkner 15:00 PUSH

Der VfB Trebbin schöpfte nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Wildau neuen Mut. Nach dem ersten Saisonsieg will die Bornemann-Elf nun nachlegen. Mit Silas Schelinski, Paul Göring und Niklas Schubert trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein – ein Beleg für die gewachsene Offensivstärke. Gegner Erkner musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Krieschow geschlagen geben, zeigte dabei aber Moral und kam in der Schlussphase durch Leando Schulz noch einmal heran. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn und brauchen die Zähler dringend, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

Schlusslicht Lübben steht bereits unter enormem Druck. Nach sechs Niederlagen in Serie und zuletzt einer 0:6-Pleite gegen Luckenwalde II wartet das Team von Trainer Andreas Kozur weiter auf den ersten Punkt. Nun kommt mit Wernsdorf ein Gegner, der zuletzt Aufsehen erregte. Beim 3:2-Sieg gegen Hohenleipisch glänzte Gordan Griebsch mit zwei Treffern, dazu traf Gordon Teichert. Mit diesem Erfolg schob sich Frankonia ins Mittelfeld und will den Aufwärtstrend nun bestätigen. Für Lübben ist es ein richtungsweisendes Heimspiel, für Wernsdorf die Chance, den Blick weiter nach oben zu richten.

Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt gegen Guben eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage, obwohl Tom Rönsch zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte. Mit sieben Punkten bleibt die Bilanz ernüchternd. Nun wartet mit Brieske ein Aufsteiger, der bislang für Furore sorgt. Zwar verlor die Bierfreund-Elf zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Seelow, steht aber mit elf Zählern immer noch im oberen Drittel. Der FSV will seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen, während die Szywala-Elf dringend einen Heimsieg benötigt, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09

Das Duell in Krieschow verspricht Spannung pur. Der Tabellendritte gewann zuletzt in Erkner mit 2:1, wobei Sven Konzack und Eduard Gutar trafen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist das Team von Thomas Schmidt oben voll dabei. Gegner Ströbitz hat vier Punkte weniger, feierte mit dem 2:1 in Lauchhammer den vierten Saisonsieg. Richard Lampel und Mykola Ubyraiev drehten dort die Partie. Beide Teams gehen mit breiter Brust ins direkte Duell – ein Verfolgerduell, bei dem die Zuschauer Tore und Intensität erwarten dürfen.

Morgen, 19:30 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SG Großziethen Großziethen