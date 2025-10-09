 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Roy Fischer

Duell der Verfolger zwischen VfB Krieschow II gegen Wacker Ströbitz

Landesliga Süd: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

In der Landesliga Süd stehen gleich fünf Partien des 15. Spieltags vorgezogen auf dem Programm. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II will seine weiße Weste auch gegen Aufsteiger Großziethen behalten, während Verfolger Krieschow II gegen Ströbitz ran muss. Zudem hofft Schlusslicht Lübben auf die ersten Punkte gegen Frankonia Wernsdorf, und Trebbin sowie Eisenhüttenstadt wollen sich im Tabellenmittelfeld Luft verschaffen.

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
15:00

Der VfB Trebbin schöpfte nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Wildau neuen Mut. Nach dem ersten Saisonsieg will die Bornemann-Elf nun nachlegen. Mit Silas Schelinski, Paul Göring und Niklas Schubert trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein – ein Beleg für die gewachsene Offensivstärke. Gegner Erkner musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Krieschow geschlagen geben, zeigte dabei aber Moral und kam in der Schlussphase durch Leando Schulz noch einmal heran. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn und brauchen die Zähler dringend, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
19:30live

Schlusslicht Lübben steht bereits unter enormem Druck. Nach sechs Niederlagen in Serie und zuletzt einer 0:6-Pleite gegen Luckenwalde II wartet das Team von Trainer Andreas Kozur weiter auf den ersten Punkt. Nun kommt mit Wernsdorf ein Gegner, der zuletzt Aufsehen erregte. Beim 3:2-Sieg gegen Hohenleipisch glänzte Gordan Griebsch mit zwei Treffern, dazu traf Gordon Teichert. Mit diesem Erfolg schob sich Frankonia ins Mittelfeld und will den Aufwärtstrend nun bestätigen. Für Lübben ist es ein richtungsweisendes Heimspiel, für Wernsdorf die Chance, den Blick weiter nach oben zu richten.

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
15:00live

Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt gegen Guben eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage, obwohl Tom Rönsch zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte. Mit sieben Punkten bleibt die Bilanz ernüchternd. Nun wartet mit Brieske ein Aufsteiger, der bislang für Furore sorgt. Zwar verlor die Bierfreund-Elf zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Seelow, steht aber mit elf Zählern immer noch im oberen Drittel. Der FSV will seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen, während die Szywala-Elf dringend einen Heimsieg benötigt, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
15:00

Das Duell in Krieschow verspricht Spannung pur. Der Tabellendritte gewann zuletzt in Erkner mit 2:1, wobei Sven Konzack und Eduard Gutar trafen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist das Team von Thomas Schmidt oben voll dabei. Gegner Ströbitz hat vier Punkte weniger, feierte mit dem 2:1 in Lauchhammer den vierten Saisonsieg. Richard Lampel und Mykola Ubyraiev drehten dort die Partie. Beide Teams gehen mit breiter Brust ins direkte Duell – ein Verfolgerduell, bei dem die Zuschauer Tore und Intensität erwarten dürfen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
19:30

Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II bleibt das Maß der Dinge. Beim 6:0 in Lübben glänzte vor allem Justin Ullmann mit drei Treffern, dazu trugen sich Luca Dreihardt, Neo Passow und Niklas Hake in die Torschützenliste ein. Mit 30:2 Toren und 18 Punkten nach sechs Spielen ist die Bilanz beeindruckend. Nun gastiert der Aufsteiger aus Großziethen, der mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller hängt. Beim 1:1 in Döbern sorgte Jannick Karge zumindest für einen Zähler. Alles spricht für einen weiteren Sieg der Nachtigall-Elf, doch die Gäste hoffen, mit kompakter Defensive ein Ausrufezeichen setzen zu können.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
13:00

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
13:00

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
13:00

__________________________________________________________________________________________________

