Duell der Verfolger zwischen VfB Krieschow II gegen Wacker Ströbitz

In der Landesliga Süd stehen gleich fünf Partien des 15. Spieltags vorgezogen auf dem Programm. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II will seine weiße Weste auch gegen Aufsteiger Großziethen behalten, während Verfolger Krieschow II gegen Ströbitz ran muss. Zudem hofft Schlusslicht Lübben auf die ersten Punkte gegen Frankonia Wernsdorf, und Trebbin sowie Eisenhüttenstadt wollen sich im Tabellenmittelfeld Luft verschaffen.
Der VfB Trebbin schöpfte nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Wildau neuen Mut. Nach dem ersten Saisonsieg will die Bornemann-Elf nun nachlegen. Mit Silas Schelinski, Paul Göring und Niklas Schubert trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein – ein Beleg für die gewachsene Offensivstärke. Gegner Erkner musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Krieschow geschlagen geben, zeigte dabei aber Moral und kam in der Schlussphase durch Leando Schulz noch einmal heran. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn und brauchen die Zähler dringend, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.
---
Schlusslicht Lübben steht bereits unter enormem Druck. Nach sechs Niederlagen in Serie und zuletzt einer 0:6-Pleite gegen Luckenwalde II wartet das Team von Trainer Andreas Kozur weiter auf den ersten Punkt. Nun kommt mit Wernsdorf ein Gegner, der zuletzt Aufsehen erregte. Beim 3:2-Sieg gegen Hohenleipisch glänzte Gordan Griebsch mit zwei Treffern, dazu traf Gordon Teichert. Mit diesem Erfolg schob sich Frankonia ins Mittelfeld und will den Aufwärtstrend nun bestätigen. Für Lübben ist es ein richtungsweisendes Heimspiel, für Wernsdorf die Chance, den Blick weiter nach oben zu richten.
---
Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt gegen Guben eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage, obwohl Tom Rönsch zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte. Mit sieben Punkten bleibt die Bilanz ernüchternd. Nun wartet mit Brieske ein Aufsteiger, der bislang für Furore sorgt. Zwar verlor die Bierfreund-Elf zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Seelow, steht aber mit elf Zählern immer noch im oberen Drittel. Der FSV will seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen, während die Szywala-Elf dringend einen Heimsieg benötigt, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.
---
Das Duell in Krieschow verspricht Spannung pur. Der Tabellendritte gewann zuletzt in Erkner mit 2:1, wobei Sven Konzack und Eduard Gutar trafen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist das Team von Thomas Schmidt oben voll dabei. Gegner Ströbitz hat vier Punkte weniger, feierte mit dem 2:1 in Lauchhammer den vierten Saisonsieg. Richard Lampel und Mykola Ubyraiev drehten dort die Partie. Beide Teams gehen mit breiter Brust ins direkte Duell – ein Verfolgerduell, bei dem die Zuschauer Tore und Intensität erwarten dürfen.
---
Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II bleibt das Maß der Dinge. Beim 6:0 in Lübben glänzte vor allem Justin Ullmann mit drei Treffern, dazu trugen sich Luca Dreihardt, Neo Passow und Niklas Hake in die Torschützenliste ein. Mit 30:2 Toren und 18 Punkten nach sechs Spielen ist die Bilanz beeindruckend. Nun gastiert der Aufsteiger aus Großziethen, der mit nur zwei Punkten im Tabellenkeller hängt. Beim 1:1 in Döbern sorgte Jannick Karge zumindest für einen Zähler. Alles spricht für einen weiteren Sieg der Nachtigall-Elf, doch die Gäste hoffen, mit kompakter Defensive ein Ausrufezeichen setzen zu können.
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________