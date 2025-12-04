Duell der Verfolger in Wangen, Stadtderby in Neu-Ulm

Der FC Wangen empfängt die SSG Ulm 99 im Verfolgerduell, während Türkspor Neu-Ulm im Stadtderby den TSV Neu-Ulm begrüßt. Der SV Reinstetten will nach dem Remis in Biberach gegen den FC Srbija Ulm wieder in Schwung kommen, und im Tabellenkeller geht es für den FV Bad Schussenried im Derby gegen den SV Mietingen um dringend benötigte Punkte. Auch das Duell zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Blaubeuren birgt Brisanz im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Der FV Olympia Laupheim empfängt im Derby den FV Biberach.

Bad Schussenried (Platz 17, 8 Punkte) kassierte zuletzt ein 0:5 in Buch und steht mit dem Rücken zur Wand. Der SV Mietingen (Platz 11, 22 Punkte) holte ein spätes 1:1 gegen Wangen, benötigt aber ebenfalls dringend einen Dreier. Beide Teams gehen unter Druck in dieses Derby und wollen wichtige Zähler für den Klassenerhalt sammeln. ---

Der FC Wangen (Platz 7, 24 Punkte) holte zuletzt ein 1:1 in Mietingen, während die SSG Ulm 99 (Platz 2, 30 Punkte) mit dem 2:1 gegen Riedlingen ihre starke Form bestätigte. Die Hausherren wollen den Anschluss an die Top fünf halten, während die Ulmer weiter den zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen. Die Partie verspricht Intensität, beide Teams bewegen sich seit Wochen auf hohem Niveau. ---

Mi., 01.04.2026, 18:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV 1889 Buch TSV Buch 18:00 live PUSH



Der SC Staig (Platz 12, 21 Punkte) verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Neu-Ulm. Der TSV 1889 Buch (Platz 8, 23 Punkte) dagegen tritt nach dem überzeugenden 5:0 gegen Bad Schussenried mit breiter Brust an. Für Staig geht es darum, nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen, während Buch weiter nach oben klettern möchte.

Das Neu-Ulmer Stadtderby steht an: Türkspor Neu-Ulm führt die Liga souverän mit 41 Punkten an und kommt mit dem Schwung eines 2:0-Siegs in Srbija. Der TSV Neu-Ulm (Platz 10, 22 Punkte) dagegen feierte zuletzt ein 1:0 gegen Staig und möchte dem Favoriten ein Bein stellen. Für Türkspor geht es darum, den Vorsprung an der Spitze auszubauen. Wie wird das Stadtderby zwischen Türkspor Neul-Ulm und dem TSV Neu-Ulm enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr SV Reinstetten Reinstetten FC Srbija Ulm Srbija Ulm 14:00 PUSH



Der SV Reinstetten (Platz 6, 27 Punkte) holte sich in Biberach noch ein 1:1 und will nun vor heimischer Kulisse wieder dreifach punkten. Der Abstand auf Platz zwei beträgt für den SVR nur drei Puntke- Der FC Srbija Ulm (Platz 9, 23 Punkte) musste sich zuletzt dem Spitzenreiter 0:2 geschlagen geben und möchte in die Erfolgsspur zurückkehren.

Laupheim (Platz 4, 29 Punkte) musste in Blaubeuren eine 1:2-Niederlage hinnehmen und möchte nun im Derby nach drei Niederlagen in Folgen endlich wieder einen Sieg einfahren. Der FV Biberach/Riß (Platz 14, 18 Punkte) holte ein achtbares 1:1 gegen Reinstetten, steht aber weiter unter Druck. Die Ausgangslage ist klar: Olympia geht als Favorit ins Heimspiel, Biberach braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Für die Hausherren ist ein Sieg Pflicht, um in der Spitzengruppe zu bleiben.

Weiler (Platz 5, 29 Punkte) gewann jüngst 2:0 in Kressbronn, während Blaubeuren (Platz 3, 30 Punkte) mit dem 2:1 gegen Laupheim ein Ausrufezeichen setzte. Beide Mannschaften befinden sich in unmittelbarem Kontakt zu Platz zwei und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt nach vorne machen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante Partie freuen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen TSV Heimenkirch Heimenkirch 14:00 live PUSH



Der TSV Riedlingen (Platz 13, 19 Punkte) verlor zuletzt 1:2 in Ulm und sucht weiter nach Stabilität. Der TSV Heimenkirch (Platz 15, 12 Punkte) steckt tief im Tabellenkeller, hatte spielfrei und reist mit Druck an. Riedlingen will sich von unten absetzen, Heimenkirch braucht Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.





