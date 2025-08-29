Duell der Ungeschlagenen: Wolfsburgs U19 trifft auf RB Leipzig

In der DFB-Nachwuchsliga kommt es zum Gipfeltreffen: Wolfsburgs U19 gastiert bei RB Leipzig. Beide Mannschaften haben bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen.

Am Samstag um 13 Uhr steigt in der DFB-Nachwuchsliga ein echtes Topspiel: Die U19 des VfL Wolfsburg trifft auswärts auf die Altersgenossen von RB Leipzig. Beide Teams stehen nach drei Spieltagen mit jeweils neun Punkten an der Tabellenspitze der Vorrundengruppe B und zählen zugleich zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga.

Die Jungwölfe weisen mit 15:4 Treffern die beste Tordifferenz der Gruppe auf und rangieren damit knapp vor den Leipzigern, die bislang 13:3 Tore erzielten. Auch im DFB-Pokal präsentierten sich beide Seiten souverän: Wolfsburg setzte sich mit 3:0 gegen den MSV Duisburg durch, während Leipzig beim FC Schalke 04 mit 4:2 erfolgreich war.

Historisch betrachtet ist die Bilanz zwischen den Vereinen ausgeglichen, zuletzt hatten jedoch die Sachsen leichte Vorteile: Vier der vergangenen fünf direkten Begegnungen entschieden sie für sich. Für Wolfsburg bietet die Partie daher die Gelegenheit, die Tabellenführung zu festigen und ein Ausrufezeichen gegen einen direkten Konkurrenten zu setzen.