Duell der Ungeschlagenen: Reinfeld vor „echtem Brett“ bei Azadi

– Foto: Volker Schlichting

Vier Spiele, vier Siege – der SV Preußen Reinfeld hat nach dem Abstieg einen perfekten Start in die Landesliga Holstein hingelegt. Am 5. Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Axel Junker allerdings vor einer besonderen Bewährungsprobe. Am Sonntag um 12.30 Uhr gastieren die Preußen beim ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Azadi Lübeck.

Entsprechend groß ist der Respekt bei Reinfeld. Co-Trainer Ronny Boelke erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Nach vier Siegen zum Start wartet jetzt ein echtes Brett auf uns. Wir treffen auf eines der Top-Teams der Liga und wissen, dass diesmal vieles zusammenpassen muss.“

Reinfeld reist mit zwölf Punkten und 19:6 Toren als Tabellenzweiter nach Lübeck. Nur der punktgleiche Eichholzer SV steht aufgrund des besseren Torverhältnisses davor. Azadi hat zwar erst drei Partien absolviert, dabei mit zwei Siegen und einem Unentschieden aber ebenfalls noch keine Niederlage kassiert und sieben Punkte gesammelt.

Selbstvertrauen haben sich die Preußen in den vergangenen Wochen reichlich erarbeitet. Zuletzt musste Reinfeld beim 3:2 gegen den FC Dornbreite Lübeck allerdings einen Rückstand drehen. Felix Kaben brachte die Gastgeber früh in Führung und erzielte später auch den Siegtreffer, Ben Böbs hatte unmittelbar vor der Pause zum 2:2 ausgeglichen.

„Die letzten Wochen haben uns Selbstvertrauen gegeben. Gerade das 3:2 zuletzt hat gezeigt, dass wir auch schwierige Phasen in einem Spiel überstehen und unseren Weg weitergehen können“, sagt Boelke.

Azadi braucht sich „nicht verstecken“

Auch beim Aufsteiger ist die Stimmung nach dem gelungenen Saisonauftakt gut. Azadi hat mit 15 Treffern in drei Begegnungen bereits seine offensive Qualität unter Beweis gestellt. Zuletzt gab es beim 1:1 gegen den TSV Pansdorf allerdings erstmals keinen Sieg. Marco Pajonk hatte die Lübecker in Führung gebracht, ehe Louis Prüßmann in der zweiten Hälfte für Pansdorf ausglich.

Azadis Sportlicher Leiter Kordo Mohammad schätzt den kommenden Gegner hoch ein: „Am Sonntag erwartet uns mit Reinfeld eine der stärksten Mannschaften der Liga. Sie sind optimal gestartet und werden uns am Sonntag sicherlich alles abverlangen.“

Verstecken möchte sich der Neuling allerdings keineswegs. „Ich denke, auch wir brauchen uns nach dem Saisonstart als Aufsteiger nicht verstecken und werden versuchen, ihnen die Stirn zu bieten“, erklärt Mohammad. Für ihn bringt die Konstellation beste Voraussetzungen für eine attraktive Partie mit: „Die Zuschauer können sich auf ein schönes Spiel freuen!“

Für Reinfeld ist das Gastspiel zugleich ein erster größerer Gradmesser dafür, wie die perfekte Bilanz gegen einen ebenfalls stark gestarteten Gegner einzuordnen ist. Boelke blickt der Aufgabe deshalb mit Vorfreude entgegen: „Jetzt sind wir gespannt, wie wir uns gegen eine Mannschaft präsentieren, die ganz oben mitspielen will.“

Dass beide Teams noch ungeschlagen sind, verleiht dem Duell zusätzliche Spannung. Reinfeld kann mit einem weiteren Erfolg seinen perfekten Saisonstart fortsetzen, während Azadi die Chance hat, bis auf zwei Punkte an die Preußen heranzurücken – und das mit weiterhin einem Spiel weniger.

Für Boelke sind genau solche Begegnungen besonders reizvoll: „Wir freuen uns auf das Spiel – genau an solchen Aufgaben wollen wir uns messen.“