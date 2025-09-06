Duell der Ungeschlagenen in Großenritte – SGHU unter Zugzwang

Die Gruppenliga Kassel 2 geht in ihre achte Runde – und gleich mehrere Partien versprechen besondere Brisanz. Während im Tabellenkeller Mannschaften wie die SG Hombressen/Udenhausen und der TSV Holzhausen/Reinhardswald dringend Punkte benötigen, wollen Spitzenklubs wie der FC Bosporus KS, die TSG Sandershausen und der TuSpo Rengershausen ihre Positionen festigen. Von Derbys über Pflichtaufgaben bis hin zum Topspiel zwischen Eintracht Baunatal und dem FSC Lohfelden ist für Spannung gesorgt.

Aufeinandertreffen der hinterherhinkenden Erwartungen

Im Reinhardswald-Derby treffen zwei Teams aufeinander, die ihre Saisonziele bislang deutlich verfehlen. Hombressen/Udenhausen hinkt mit nur vier Punkten den eigenen Ansprüchen hinterher, während Aufsteiger Holzhausen weiterhin sieglos am Tabellenende steht. Brombeermänner ohne Druck

Nach der Niederlage im Topspiel gegen Sandershausen will Rengershausen den Anschluss an die Spitze halten. Der Aufsteiger aus Wanfried reist nach zuletzt wechselhaften Leistungen ohne Druck an und könnte für eine Überraschung sorgen. Die Gastgeber verfügen mit 19 Treffern über eine der stärksten Offensiven der Liga.

Duell auf Augenhöhe

