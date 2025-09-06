Duell der Ungeschlagenen in Großenritte – SGHU unter Zugzwang

Die Gruppenliga Kassel 2 geht in ihre achte Runde – und gleich mehrere Partien versprechen besondere Brisanz. Während im Tabellenkeller Mannschaften wie die SG Hombressen/Udenhausen und der TSV Holzhausen/Reinhardswald dringend Punkte benötigen, wollen Spitzenklubs wie der FC Bosporus KS, die TSG Sandershausen und der TuSpo Rengershausen ihre Positionen festigen. Von Derbys über Pflichtaufgaben bis hin zum Topspiel zwischen Eintracht Baunatal und dem FSC Lohfelden ist für Spannung gesorgt.
Aufeinandertreffen der hinterherhinkenden Erwartungen
Im Reinhardswald-Derby treffen zwei Teams aufeinander, die ihre Saisonziele bislang deutlich verfehlen. Hombressen/Udenhausen hinkt mit nur vier Punkten den eigenen Ansprüchen hinterher, während Aufsteiger Holzhausen weiterhin sieglos am Tabellenende steht.
Brombeermänner ohne Druck
Nach der Niederlage im Topspiel gegen Sandershausen will Rengershausen den Anschluss an die Spitze halten. Der Aufsteiger aus Wanfried reist nach zuletzt wechselhaften Leistungen ohne Druck an und könnte für eine Überraschung sorgen. Die Gastgeber verfügen mit 19 Treffern über eine der stärksten Offensiven der Liga.
Duell auf Augenhöhe
Grebenstein meldete sich nach der Pleite in Wanfried mit einem 6:1-Sieg gegen Wilhelmshöhe zurück. Hertingshausen ist seit vier Partien ungeschlagen und reist mit breiter Brust an. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur drei Punkte auseinander, was ein Duell auf Augenhöhe erwarten lässt.
Pflichtsieg für Reinhardshagen?
Reinhardshagen will nach dem Arbeitssieg in Holzhausen die Pflichtpunkte gegen das sieglose Schlusslicht einfahren. Espenau kassierte bereits 23 Gegentore und wartet seit Saisonbeginn auf den ersten Dreier. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Topspiel auf der Langenbergkampfbahn
In Großenritte kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Eintracht Baunatal und Spitzenreiter Lohfelden. Während die Eintracht ihre Form weiter bestätigen möchte, reist der FSC mit sechs Siegen aus sieben Spielen an. Beide Teams zählen zu den torgefährlichsten der Liga, was eine enge Partie verspricht.
Bleibt Sandershausen weiter ungeschlagen?
Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Rengershausen will Sandershausen seine Serie ausbauen. Wilhelmshöhe dagegen ist noch sieglos und kassierte zuletzt in Grebenstein eine 1:6-Niederlage. Der Tabellenzweite ist klarer Favorit.
SVK und die Suche nach Konstanz
Aufsteiger Bosporus Kassel hat sich mit drei Siegen in Serie in der Spitzengruppe etabliert. Kaufungen dagegen schwankt weiterhin und sucht weiterhin nach Konstanz. Die Gastgeber gehen daher leicht favorisiert in das Duell.
Kampf um den Anschluss
Wolfsanger steht nach fünf Niederlagen aus sieben Spielen unter Druck und benötigt dringend Punkte, um nicht in die Abstiegsränge abzurutschen. Wettesingen schöpfte zuletzt mit dem ersten Saisonsieg neuen Mut. Beide Teams kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld.