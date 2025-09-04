Duell der Ungeschlagenen

Es ist das bisherige Topspiel der Saison: Am Sonntagmorgen um 11 Uhr trifft der MTV Hondelage auf den starken Aufsteiger BSC Acosta II. Beide Teams sind nach vier Spieltagen noch ungeschlagen, haben bislang einen beeindruckenden Start hingelegt und stehen verdient in der Spitzengruppe der Tabelle.

Mit vier Siegen aus vier Spielen und nur zwei Gegentreffern präsentiert sich der MTV Hondelage bislang in Bestform. Zuletzt gab es einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Germania Lamme. Hanad Ibrahim (36.) und Jakob Märtens (82.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der MTV an der Tabellenspitze dranbleibt.

Trainer Rafael Schindzielorz, der aktuell im Urlaub weilt, weiß um die Bedeutung der kommenden Aufgabe: „Ich fliege Samstag extra früher nach Hause wegen des Spiels“, sagt der Coach und ergänzt: „Mit BSC wartet ein Gegner auf uns, der sehr jung ist und top ausgebildete Spieler hat. Zudem verfügen sie für mich über den besten Trainer (Uwe Stucki, A.d.R.) der Liga. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir top vorbereitet reingehen müssen. Die werden alles von uns abverlangen.“

BSC Acosta II mischt als Aufsteiger die Liga auf. Drei Siege und ein Remis bei lediglich einem Gegentor sprechen eine klare Sprache. Zuletzt gab es ein 1:1 beim TSV Schwicheldt, bei dem Tim Stucki in der 48. Minute die Führung erzielte. Erst in der Schlussphase mussten sich die Braunschweiger noch den Ausgleich zum 1:1 gefallen lassen.

Mit einem hochtalentierten, technisch versierten Kader und klarer Spielidee hat sich die Reserve des BSC Acosta früh Respekt verschafft. Die Mannschaft agiert mutig, spielt variabel und bringt viel Tempo auf den Platz – eine Herausforderung auch für die sattelfeste Hondelager Defensive.

Gipfeltreffen mit Signalwirkung

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Brisanz: Der MTV Hondelage liegt mit zwölf Punkten punktgleich hinter dem Lehndorfer TSV auf Rang zwei. Acosta II folgt mit zehn Zählern auf Platz drei. Der Sieger dieser Partie kann sich in der Spitzengruppe festsetzen und möglicherweise sogar die Tabellenführung übernehmen – abhängig vom Ergebnis des Lehndorfer TSV.

Die Begegnung verspricht ein Duell auf hohem taktischen und spielerischen Niveau. Für beide Teams ist es ein echter Gradmesser im Kampf um die oberen Tabellenplätze.